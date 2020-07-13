"Есть действенное противоядие от колдуний: "Иди на х...й". Садальский обвинил Канделаки в нанесении ему вреда с помощью колдовства вуду

По словам российского актера Стаса Садальского, у телеведущей Тины Канделаки имеются дома две куклы вуду – одна из них символизирует его самого, а вторая – российскую журналистку Ксению Собчак.

Садальский: Меня это напугало, подскажите, как этому противодействовать? Фото: Stas Sadalsky / Facebook

Российский актер Стас Садальский обвинил российскую телеведущую грузинского происхождения Тину Канделаки в колдовстве, которое она якобы применяет по отношению к нему и российской журналистке Ксении Собчак, используя куклы вуду. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Садальский подчеркнул, что информацию о том, что у Канделаки есть кукла вуду с его изображением, он узнал от инсайдера. При этом актер не указал полную фамилию телеведущей Тины Канделаки, обозначив ее лишь с помощью первой буквы фамилии, однако проиллюстрировал публикацию снимком телеведущей.

"У некой госпожи К. есть две куклы вуду с надписью "Собчак" и "Садальский". Госпожа каждый вечер злобно втыкает в них иголки, при этом произносит какие-то заклинания на иврите. Меня это напугало, подскажите, как этому противодействовать?" – написал Садальский.

"Есть верное и действенное противоядие от колдуний: "Иди на х...й!", – посоветовали артисту один из способов его фолловеры.

"Это глупость полнейшая", – заявили подписчики Садальского, не восприняв его пост всерьез.

Ранее Садальский жаловался, что впервые за 15 лет, в течение которых он живет в своей квартире, ее затопило после продолжительных дождей.

Ксения Собчак никак не прокомментировала заявление Садальского, однако 13 июля в ее микроблоге было обнародовано фото, на котором журналистка запечатлена со шприцем в руках.

"Колю больно, но метко", – подписала снимок журналистка, не уточняя, кому адресована публикация.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Колю больно,но метко #killdebill Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 12 Июл 2020 в 4:18 PDT

Садальский родился в 1951 году в России. До начала актерской карьеры работал учеником токаря на Ярославском моторном заводе – Садальского не принимали в театральные институты из-за неправильного прикуса. В 1970 году он сыграл свою первую роль в кино.

Последователи учения вуду уверены, что кукла вуду позволяет воздействовать на человека, которого она символизирует с целью нанесения ему вреда.