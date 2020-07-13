Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2020
 
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"Есть действенное противоядие от колдуний: "Иди на х...й". Садальский обвинил Канделаки в нанесении ему вреда с помощью колдовства вуду

По словам российского актера Стаса Садальского, у телеведущей Тины Канделаки имеются дома две куклы вуду – одна из них символизирует его самого, а вторая – российскую журналистку Ксению Собчак.

Садальский: Меня это напугало, подскажите, как этому противодействовать?
Садальский: Меня это напугало, подскажите, как этому противодействовать?
Фото: Stas Sadalsky / Facebook

Российский актер Стас Садальский обвинил российскую телеведущую грузинского происхождения Тину Канделаки в колдовстве, которое она якобы применяет по отношению к нему и российской журналистке Ксении Собчак, используя куклы вуду. Об этом он написал на своей странице в Instagram. 

Садальский подчеркнул, что информацию о том, что у Канделаки есть кукла вуду с его изображением, он узнал от инсайдера. При этом актер не указал полную фамилию телеведущей Тины Канделаки, обозначив ее лишь с помощью первой буквы фамилии, однако проиллюстрировал публикацию снимком телеведущей. 

"У некой госпожи К. есть две куклы вуду с надписью "Собчак" и "Садальский". Госпожа каждый вечер злобно втыкает в них иголки, при этом произносит какие-то заклинания на иврите. Меня это напугало, подскажите, как этому противодействовать?" – написал Садальский.

"Есть верное и действенное противоядие от колдуний: "Иди на х...й!", – посоветовали артисту один из способов его фолловеры. 

"Это глупость полнейшая", – заявили подписчики Садальского, не восприняв его пост всерьез.

Ранее Садальский жаловался, что впервые за 15 лет, в течение которых он живет в своей квартире, ее затопило после продолжительных дождей. 

Ксения Собчак никак не прокомментировала заявление Садальского, однако 13 июля в ее микроблоге было обнародовано фото, на котором журналистка запечатлена со шприцем в руках. 

"Колю больно, но метко", – подписала снимок журналистка, не уточняя, кому адресована публикация. 

Садальский родился в 1951 году в России. До начала актерской карьеры работал учеником токаря на Ярославском моторном заводе – Садальского не принимали в театральные институты из-за неправильного прикуса. В 1970 году он сыграл свою первую роль в кино. 

Последователи учения вуду уверены,  что кукла вуду позволяет воздействовать  на человека, которого она символизирует с целью нанесения ему вреда. 

Теги: Россия, Ксения Собчак, Тина Канделаки, Станислав Садальский
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