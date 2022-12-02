"Эта зима – самое главное сражение нашего несокрушимого народа". Боржемская обратилась к украинцам

"Держимся, мой любимый народ Украины! Без света, связи, воды и тепла мы все равно победим. Эта зима – самое главное сражение нашего несокрушимого народа. Мы выстоим, несмотря ни на что. Наш враг не поставит нас на колени. Мы будем продолжать защищать свою свободу и землю", – заявила она.

Боржемская отметила, что каждая зажженная свеча и прочитанная молитва в домах украинцев – это уважение к погибшим и тем, кто на передовой без устали борется за права и свободу своего народа.

"Мы будем стоять до конца, и наша сила в том, что свет, любовь, вера и надежда находятся внутри каждого из нас! Слава Украине и героям!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемська Марина (@uzelkova.marina)