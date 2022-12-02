"Эта зима – самое главное сражение нашего несокрушимого народа". Боржемская обратилась к украинцам

"Держимся, мой любимый народ Украины! Без света, связи, воды и тепла мы все равно победим. Эта зима – самое главное сражение нашего несокрушимого народа. Мы выстоим, несмотря ни на что. Наш враг не поставит нас на колени. Мы будем продолжать защищать свою свободу и землю", – заявила она.
Боржемская отметила, что каждая зажженная свеча и прочитанная молитва в домах украинцев – это уважение к погибшим и тем, кто на передовой без устали борется за права и свободу своего народа.
"Мы будем стоять до конца, и наша сила в том, что свет, любовь, вера и надежда находятся внутри каждого из нас! Слава Украине и героям!" – написала она.
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Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.
В 2018 году Боржемская рассталась с Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.