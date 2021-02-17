Бульвар Шоубиз
 
17 февраля, 2021
 
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"Это дешевле, чем вы думаете". Клопотенко поделился бюджетным рецептом пасты с лососем

Украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как удешевить пасту с лососем, и раскрыл тонкости приготовления сбалансированного блюда.

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Клопотенко: Есть надо очень неприлично, потому что так вкуснее
Клопотенко: Есть надо очень неприлично, потому что так вкуснее
Фото: klopotenko / Instagram

Победитель кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram рассказал, как приготовить бюджетную пасту с лососем.

"Это дешевле, чем вы думаете. Просто вместо филе возьмите лососевые животики. Животики стоят где-то 100–150 грн за килограмм. Вид, конечно, менее благородный, но на вкус они нежненькие и крутые. То, что надо для пасты, окутанной сливками и выдержанным сыром", – отметил он.

По словам кулинара, его рецепт разрушает стереотипы.

"Для полного кайфа вам осталось только выбрать правильную пасту из твердых сортов пшеницы. Это чтобы во рту было упруго", – добавил он.

Спагетти нужно бросить в кипящую подсоленную воду. Варить пять минут.

Лососевые животики необходимо почистить и порезать. Разогреть масло в сковороде, поджарить лук и животики, добавить немного сливочного масла, белого вина и сушеный чеснок. Затем добавить сливки, спагетти, сыр и свежемолотый перец.

По словам Клопотенко, лучше выбирать сушеный чеснок, поскольку он не такой агрессивный, как свежий, и дает нужную сбалансированную "чесночность".

"Есть надо очень неприлично, потому что так вкуснее. Громко всасывайте в себя пасту, пачкайте губы и чавкайте. Берите от этой жизни все!" – призвал кулинар.

Теги: сыр, МастерШеф, Евгений Клопотенко, рецепт, рецепты, масло, лосось
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