"Это приговор для следующих поколений". Роднянский удивился безразличию россиян

"Я никак не могу привыкнуть к тому, что российским "патриотам" до такой степени неважны человеческие жизни. Смерти мирных украинцев, гибель российских солдат. Они всегда пишут и говорят только о геополитике.
Вот и сейчас. Освобождение оккупированного Херсона, приезд президента Зеленского, молчание президента Путина и другие события последних дней, фиксирующие очевидное поражение России, страдания в оккупации мирных украинцев и бессмысленные смерти российских солдат вызывают у "патриотов" не сострадание семьям погибших, но лишь стоны по поводу провалившейся мечты об имперском "величии".
Мне непонятно и безразличие в отношении статуса международного изгоя, все более закрепляемого за Россией. А ведь это приговор для следующих поколений россиян. Которым предстоит платить по счетам их родителей.
Но главное – не деньги, а отношение. На сколько поколений россиян распространится неприятие жителей большинства стран мира?" – написал он.
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Роднянский – один из основателей украинского телеканала "1+1", ранее был его генеральным директором. В 2002 году он покинул этот пост, а в 2008 году продал свои акции американской компании Central European Media Enterprises.
В 2002 году Роднянский переехал в РФ и возглавил телеканал СТС. Спустя два года стал руководителем всего телевизионного холдинга "СТС Медиа". В 2009 году он покинул холдинг и решил сконцентрироваться на развитии собственных проектов.
Роднянский – продюсер десятков художественных фильмов и сериалов, среди которых "Восток-Запад", "Водитель для Веры", "Девятая рота", "Елена", "Левиафан", "Нелюбовь". Фильмы, спродюсированные Роднянским, неоднократно получали престижные кинопремии, в том числе на Каннском кинофестивале, а также были номинированы на премию "Оскар".
В первые дни после нападения РФ на Украину Роднянский осудил российскую агрессию. 20 марта продюсер заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".