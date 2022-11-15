"Это приговор для следующих поколений". Роднянский удивился безразличию россиян

Роднянский: Очевидное поражение России вызывает у "патриотов" не сострадание семьям погибших, но лишь стоны по поводу провалившейся мечты об имперском "величии" Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

"Я никак не могу привыкнуть к тому, что российским "патриотам" до такой степени неважны человеческие жизни. Смерти мирных украинцев, гибель российских солдат. Они всегда пишут и говорят только о геополитике.

Вот и сейчас. Освобождение оккупированного Херсона, приезд президента Зеленского, молчание президента Путина и другие события последних дней, фиксирующие очевидное поражение России, страдания в оккупации мирных украинцев и бессмысленные смерти российских солдат вызывают у "патриотов" не сострадание семьям погибших, но лишь стоны по поводу провалившейся мечты об имперском "величии".

Мне непонятно и безразличие в отношении статуса международного изгоя, все более закрепляемого за Россией. А ведь это приговор для следующих поколений россиян. Которым предстоит платить по счетам их родителей.



Но главное – не деньги, а отношение. На сколько поколений россиян распространится неприятие жителей большинства стран мира?" – написал он.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Александр Роднянскии * (@alexander.rodnyansky)