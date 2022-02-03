"Этот человек перевернул мою жизнь". Спирс снялась в обнимку с адвокатом, благодаря которому избавилась от многолетней опеки отца

Артистка рассказала, что фото было сделано, когда они случайно встретились во время обеда.

"Этот человек перевернул мою жизнь. Впереди столько интересных проектов! Спасибо за то, что всегда были так добры и уважительны ко мне", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)