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03 февраля, 2022
 
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"Этот человек перевернул мою жизнь". Спирс снялась в обнимку с адвокатом, благодаря которому избавилась от многолетней опеки отца

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Спирс: Впереди столько интересных проектов
Спирс: Впереди столько интересных проектов
Фото: ЕРА

Американская певица Бритни Спирс 2 февраля в Instagram опубликовала фото со своим адвокатом Мэттью Розенгартом, благодаря которому ей удалось избавиться от многолетней опеки своего отца Джейми Спирса.

Артистка рассказала, что фото было сделано, когда они случайно встретились во время обеда.

"Этот человек перевернул мою жизнь. Впереди столько интересных проектов! Спасибо за то, что всегда были так добры и уважительны ко мне", – написала она.

Контекст:

Розенгарт в прошлом был федеральным прокурором. Начав адвокатскую деятельность, он сотрудничал с американскими режиссерами Шоном Пенном и Стивеном Спилбергом. 

Бритни Спирс стала его клиенткой летом 2021 года – ранее ее интересы по делу об отмене опекунства представлял назначенный судом Сэмюэл Ингем. 

После замены адвоката судья Верховного суда Лос-Анджелеса сперва приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью, а 12 ноября суд окончательно освободил певицу из-под отцовской опеки.

Певица жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике, с 2008 года.

Теги: Бритни Спирс, адвокат, певица
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