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22 сентября, 2022
 
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"Этот день всегда будет для меня особенным". Вице-премьер-министр Украины в годовщину свадьбы признался жене в любви

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Михаил и Анастасия Федоровы поженились восемь лет назад
Михаил и Анастасия Федоровы поженились восемь лет назад
Фото: fedorova.an / Instagram

Вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров 20 сентября опубликовал в Instagram фото, на которых запечатлен вместе со своей женой Анастасией. Он посвятил публикацию восьмой годовщине регистрации брака.

"Этот день всегда будет для меня особенным. Он изменил меня, тебя, нашу жизнь. Сколько всего в прошлом и сколько всего впереди. Спасибо, благодаря тебе я знаю, что самое главное в жизни. Очень люблю", – подписал снимки Федоров.

"Люблю, котик", – отреагировала на публикацию его супруга.

Контекст:

Михаил и Анастасия Федоровы живут в браке с 2014 года. Они оба родом из Запорожья. Жена вице-премьер-министра окончила факультет иностранной филологии Запорожского национального университета.

У пары есть дочь Мария (2017).

Теги: свадьба, семья, Михаил Федоров
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