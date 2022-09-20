"Этот день всегда будет для меня особенным". Вице-премьер-министр Украины в годовщину свадьбы признался жене в любви

"Этот день всегда будет для меня особенным. Он изменил меня, тебя, нашу жизнь. Сколько всего в прошлом и сколько всего впереди. Спасибо, благодаря тебе я знаю, что самое главное в жизни. Очень люблю", – подписал снимки Федоров.

"Люблю, котик", – отреагировала на публикацию его супруга.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михайло Федоров (@michael.fedorov)