"Фея прям". Jerry Heil в необычном костюме засветила плоский живот

"Исполнить "Хвилі" с Kalush на "Вечере премьер Екатерины Осадчей" – это такая честь! Я так переживала и так мечтала об этом... И когда в последний день наше участие подтвердилось. Оказалось, нужен новый костюм", – написала она.

Певица уточнила, что наряд для нее создала модельер Анастасия Велегура.

"Фея прям", – написал berezh_96.

"Костюм волшебный. Так к песне подходит!" – написала yakimova.oxi.