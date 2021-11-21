Бульвар Шоубиз
 
21 ноября, 2021
 
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"Фея прям". Jerry Heil в необычном костюме засветила плоский живот

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Jerry Heil: Исполнить "Хвилі" с Kalush на "Вечере премьер Екатерины Осадчей" это такая честь
Jerry Heil: Исполнить "Хвилі" с Kalush на "Вечере премьер Екатерины Осадчей" – это такая честь
Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil 21 ноября в своем Instagram опубликовала несколько фото в наряде, в котором выступала на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей".

"Исполнить "Хвилі" с Kalush на "Вечере премьер Екатерины Осадчей" – это такая честь! Я так переживала и так мечтала об этом... И когда в последний день наше участие подтвердилось. Оказалось, нужен новый костюм", – написала она.

Певица уточнила, что наряд для нее создала модельер Анастасия Велегура.

"Фея прям", – написал berezh_96.

"Костюм волшебный. Так к песне подходит!" – написала yakimova.oxi.

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна".

Весной 2020 года артистка призналась, что является девственницей. В мае 2021 года она отметила, что остается девственницей.

13 августа 2021 года Jerry Heil устроила свадебную вечеринку, во время которой сама за себя вышла замуж. "На Западе это уже давно называется сологамией, классный шаг в отношениях с собой. Для меня это философия, это о принятии себя. Потому что когда у родственников по таймингу внуки и свадьбы, а у тебя другие приоритеты, оказывается, и здесь существует компромисс", – отметила тогда она.

В августе стало известно, что Jerry Heil стала первой украинской артисткой, победившей на конкурсе Djooky Music Awards. Теперь певица может записать свои песни в Лос-Анджелесе в студии Capitol Records.

Теги: Катя Осадчая, певица, Jerry Heil, стиль
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