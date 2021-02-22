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22 февраля, 2021
 
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"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) позировала в постели.

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Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) 19 февраля на своей странице в Instagram поделилась снимками, для некоторых из них она позировала, широко разведя ноги в стороны, а также сидя на коленях и лежа на спине. Певица позировала в постели.

"Голосуем. Ставь в комментах эмоджи, кто ты сегодня: "сестрица", "львица", "тигрица", "сурок", "ленивец", – написала она.

"Фоточка, а на ней красоточка", – написал dodo_ofk.

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру. 

19 ноября певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Dorofeeva является тренером нового сезона шоу "Голос країни" на "1+1".

Теги: Голос країни, Время и Стекло, Надя Дорофеева, певица, Dorofeeva, постель, ноги
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