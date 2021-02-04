"Вот и в девочку оделась". Dorofeeva позировала в откровенном платье

Украинская певица Dorofeeva показала фото в сексуальном образе.

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) показала в Instagram фото в белом облегающем платье с выкатом на спине.

"Вот и в девочку оделась", – написала она.

Певица позировала на фоне красного занавеса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам продюсера группы Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада "Время и Стекло" стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру.

19 ноября певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Dorofeeva является тренером нового сезона шоу "Голос країни" на "1+1". Тренерами проекта также являются Тина Кароль и певцы Олег Винник и Monatik. Премьера нового сезона шоу – "Голос країни. Перезавантаження" состоялась 24 января 2021 года.