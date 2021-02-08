"Попа у Надежды какая! Дар красивого тела", "Секси", "Попку жму", "Что же будет дальше?". Фаны Дорофеевой обсуждают ее фото в постели

Украинская певица Dorofeeva позировала, выставив пятую точку в белье.

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) на своей странице в Instagram опубликовала фото в белом облегающем топе и шортах. Спортивное белье она сочетала с кедами и носками того же цвета.

"OMG", – написала она.

Это расшифровывается как Oh My God – "О боже мой!".

Певица позировала в постели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

"Yo", – подписала она еще один пост со снимками той же фотосессии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Подписчики прокомментировали фото.

"Постельная фотосессия", – написала nadyadorofeeva2.0.

"А попа у Надежды какая! От природы дар красивого тела... Каждая линия изгиба красоты сводит медленно с ума, понимая, какая звездочка зажглась в наших сердцах..." – прокомментировал lapa_marik.

"Секси", – отметил dedys7513.

"OMG, Yo. Что же будет дальше?" – спросила _dorofeevafan_.

"Попку жму", – написал miron_viktorovich8.

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру.

19 ноября певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Dorofeeva является тренером нового сезона шоу "Голос країни" на "1+1". Тренерами проекта также стали Тина Кароль и певцы Олег Винник и Monatik. Премьера нового сезона шоу – "Голос країни. Перезавантаження" – состоялась 24 января 2021 года.