Фреймут: Я Оля, а не солнышко, мася или бубочка

Украинская телеведущая Ольга Фреймут заявила, что, общаясь с человеком любого социального статуса, следует держаться на равных.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут в Instagram поделилась правилами общения, которые способствуют удачному разговору и хорошим отношениям.

"Не "тыкайте" при разговоре. Лучше начинать на "вы". И эта формальность не является показателем возраста. На "вы" принято обращаться даже к детям с 10 лет. Затем можно будет перейти на неформальное общение, но только с разрешения", – заявила она.

По словам Фреймут, не следует заканчивать предложение за собеседника.

"Не отвечайте на сообщения "ок". Если торопитесь, напишите пространный ответ потом. Мне посоветовали искусного колориста, но я так к нему и не попала. Именно из-за "ок" с его стороны, – призналась телеведущая.

Фреймут добавила, что обращаться к человеку по имени следует через каждые два-три предложения.

"Не поднимайте темы, в которых собеседник некомпетентен. Не надо возвеличиваться на чужой немощи", – призвала она.

Телеведущая отметила, что не следует называть малознакомого, и даже хорошо знакомого, человека уменьшительными кличками животных и явлениями природы. "Я Оля, а не солнышко, мася или бубочка. Уменьшительное обращение уместно разве что в диалоге мамы с ребенком", – заявила она.

Фреймут призвала держаться на равных с собеседником любого социального статуса.

"Если у вас нет достижений, таких как у этого лица, молчите", – посоветовала телеведущая.

Пост она сопроводила хештегом "этикет с Фреймут".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык. Она вела шоу "Подъем", "Ревизор" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере". Была участницей шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's.