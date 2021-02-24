Фреймут: Я Оля, а не солнышко, мася или бубочка

Украинская телеведущая Ольга Фреймут в Instagram поделилась правилами общения, которые способствуют удачному разговору и хорошим отношениям.
"Не "тыкайте" при разговоре. Лучше начинать на "вы". И эта формальность не является показателем возраста. На "вы" принято обращаться даже к детям с 10 лет. Затем можно будет перейти на неформальное общение, но только с разрешения", – заявила она.
По словам Фреймут, не следует заканчивать предложение за собеседника.
"Не отвечайте на сообщения "ок". Если торопитесь, напишите пространный ответ потом. Мне посоветовали искусного колориста, но я так к нему и не попала. Именно из-за "ок" с его стороны, – призналась телеведущая.
Фреймут добавила, что обращаться к человеку по имени следует через каждые два-три предложения.
"Не поднимайте темы, в которых собеседник некомпетентен. Не надо возвеличиваться на чужой немощи", – призвала она.
Телеведущая отметила, что не следует называть малознакомого, и даже хорошо знакомого, человека уменьшительными кличками животных и явлениями природы. "Я Оля, а не солнышко, мася или бубочка. Уменьшительное обращение уместно разве что в диалоге мамы с ребенком", – заявила она.
Фреймут призвала держаться на равных с собеседником любого социального статуса.
"Если у вас нет достижений, таких как у этого лица, молчите", – посоветовала телеведущая.
Пост она сопроводила хештегом "этикет с Фреймут".
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Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык. Она вела шоу "Подъем", "Ревизор" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере". Была участницей шоу "Танцы со звездами" на "1+1".
В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's.