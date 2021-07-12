Гемоглобин. Что это и как он влияет на самочувствие

Норма уровня гемоглобина в крови зависит от пола и возраста человека Фото: depositphotos.com

Поскольку основная функция гемоглобина – обеспечение организма кислородом, резкое повышение или понижение его уровня в крови может быть опасно для жизни.

Гемоглобин имеет разные виды, основные – оксигемоглобин, который доставляет кислород, и карбогемоглобин – он насыщает организм углекислым газом.

Выделяют также гликированный гемоглобин. Это соединение с глюкозой. Его повышение свидетельствует о наличии диабета.

Уровень общего гемоглобина определяют с помощью клинического анализа крови. В норме у взрослых женщин его уровень составляет в крови 120–150 г/л, у мужчин – 130–180 г/л, у новорожденных детей – 145–225 г/л, с подрастанием ребенка уровень снижается. После 12 лет у девочек – 112–152 г/л, у мальчиков – 120–160 г/л.

Фото: depositphotos.com

Повышенный уровень гемоглобина в крови свидетельствует о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, астме и аллергии. Пониженный уровень гемоглобина в крови – анемия. Она приводит к головокружениям, бессоннице, охлаждению конечностей.

Для стабилизации уровня гемоглобина важен полноценный сон, соблюдение режима дня и сбалансированный рацион.

Поднять уровень гемоглобина помогают продукты, содержащие железо, витамины В6 и фолиевую кислоту, а именно: яйца, говядина, морепродукты, орехи, бобовые, яблоки, печень, картофель, помидоры, зелень.