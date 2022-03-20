Бульвар Шоубиз
 
20 марта, 2022
 
Новости

Глава СДПГ Ларс Клингбайль назвал Путина "военным преступником"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Клингбайль: Путин ответственен за эту жестокую войну, за убитых детей, женщин и мужчин, за все преступные бедствия
Клингбайль: Путин ответственен за эту жестокую войну, за убитых детей, женщин и мужчин, за все преступные бедствия
Фото: ЕРА

Сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль 19 марта в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag назвал президента РФ Владимира Путина "военным преступником" и отрекся от дружбы с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером.

"Да, Путин – военный преступник. Он ответственен за эту жестокую войну, за убитых детей, женщин и мужчин, за разлученные семьи, за все преступные бедствия", – цитирует издание политика.

Также Клингбайль подчеркнул, что его дружба со Шредером, который зарабатывает миллионы в российских государственных компаниях и отказывается отдаляться от Путина, закончилась.

"Шредер полностью изолирован политически и социально. СДПГ ожидает, что он уйдет со своих постов в российских государственных компаниях. То, что произошло за последние несколько недель, – это, конечно, политический разрыв между мной и Шредером", – заявил Клингбайль в интервью.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Владимир Путин, Герхард Шредер, война России против Украины, президент, интервью, СДПГ, партия, преступник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Как жители Мариуполя выживали под обстрелами и выбирались через "зеленый коридор". Репортаж "ГОРДОН"
Как жители Мариуполя выживали под обстрелами и выбирались через "зеленый коридор". Репортаж "ГОРДОН"
Дмитрий БАЕВСКИЙ
Елена ПОСКАННАЯ
Кузьмук: Как и в 2014 году, Путину докладывали то, что он хочет слушать
Кузьмук: Как и в 2014 году, Путину докладывали то, что он хочет слушать
  Грозев: Исторического прецедента, в котором государь навязывает такую огромную цену своим боярам, как Путин, и они его оставляют на месте, я не нахожу
  Грозев: Исторического прецедента, в котором государь навязывает такую огромную цену своим боярам, как Путин, и они его оставляют на месте, я не нахожу
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Джулианна Мур продает шапки в цветах украинского флага, чтобы собрать деньги для поддержки народа Украины
Джулианна Мур продает шапки в цветах украинского флага, чтобы собрать деньги для поддержки народа Украины
Глава СДПГ Ларс Клингбайль назвал Путина "военным преступником"
Глава СДПГ Ларс Клингбайль назвал Путина "военным преступником"
Телеведущий Билл Мар: Наконец-то у Америки есть президент, которого все любят, с заоблачным рейтингом одобрения. Это президент Украины
Телеведущий Билл Мар: Наконец-то у Америки есть президент, которого все любят, с заоблачным рейтингом одобрения. Это президент Украины
"Эй, Путин, в Одессе вы обычный поц". Коля Серга высмеял президента РФ и российских оккупантов на фоне Одесского оперного театра
"Эй, Путин, в Одессе вы – обычный поц". Коля Серга высмеял президента РФ и российских оккупантов на фоне Одесского оперного театра
Боно из U2 посвятил Украине стих, в котором сравнил Зеленского со святым Патриком, изгнавшим всех змей
Боно из U2 посвятил Украине стих, в котором сравнил Зеленского со святым Патриком, изгнавшим всех змей
"У этого мужчины железный характер, как и у самого города Николаева". Служащий в теробороне Одессы Салем встретился с Кимом
"У этого мужчины железный характер, как и у самого города Николаева". Служащий в теробороне Одессы Салем встретился с Кимом
Эми Шумер попросила организаторов включить выступление Зеленского на церемонии "Оскар 2022"
Эми Шумер попросила организаторов включить выступление Зеленского на церемонии "Оскар 2022"
Monatik из-за нападения РФ на Украину отменил зарубежные концерты
Monatik из-за нападения РФ на Украину отменил зарубежные концерты
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида"
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида"
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста
  Мария Яремчук выпустила первую за четыре года песню и посвятила ее украинским воинам. Аудио
  Мария Яремчук выпустила первую за четыре года песню и посвятила ее украинским воинам. Аудио
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину
Экс-ведущая шоу "Орел и решка" Астровская родила первенца
Экс-ведущая шоу "Орел и решка" Астровская родила первенца
"Теперь не вместе". Дорофеева и Dantes сообщили о расставании
"Теперь не вместе". Дорофеева и Dantes сообщили о расставании
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS