Глава СДПГ Ларс Клингбайль назвал Путина "военным преступником"

Клингбайль: Путин ответственен за эту жестокую войну, за убитых детей, женщин и мужчин, за все преступные бедствия Фото: ЕРА

"Да, Путин – военный преступник. Он ответственен за эту жестокую войну, за убитых детей, женщин и мужчин, за разлученные семьи, за все преступные бедствия", – цитирует издание политика.

Также Клингбайль подчеркнул, что его дружба со Шредером, который зарабатывает миллионы в российских государственных компаниях и отказывается отдаляться от Путина, закончилась.

"Шредер полностью изолирован политически и социально. СДПГ ожидает, что он уйдет со своих постов в российских государственных компаниях. То, что произошло за последние несколько недель, – это, конечно, политический разрыв между мной и Шредером", – заявил Клингбайль в интервью.

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