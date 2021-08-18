Бульвар Шоубиз
 
18 августа, 2021
 
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Глинская рассказала, как правильно выбрать и сварить кукурузу

 
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При покупке кукурузы не стоит стесняться раскрывать кочан, чтобы увидеть зерна. Они должны быть светлого цвета
При покупке кукурузы не стоит стесняться раскрывать кочан, чтобы увидеть зерна. Они должны быть светлого цвета
Фото: pixabay.com

Победительница проекта "МастерШеф" на СТБ, кулинарный эксперт и блогер Елизавета Глинская 16 августа на своем канале в YouTube опубликовала видеорецепт, в котором рассказала, как правильно варить кукурузу.

"Лето, август, солнце, жара – это пора кукурузы. Поделюсь лучшим рецептом невероятно вкусной кукурузки и секретами ее приготовления", – анонсировала эксперт.

По словам Глинской, при покупке кукурузы необходимо выбирать кочаны со свежими листьями. Не стоит стесняться раскрывать кочан, чтобы увидеть зерна. Они должны быть светлого цвета. 

"Снимите листья с кукурузы и уложите их в кастрюлю. Сверху положите кукурузу. Залейте кипятком и варите 15 минут до готовности. Оставьте кукурузу в горячей воде еще на 15 минут. Выложите кукурузу на тарелку, промажьте сливочным маслом и посолите", – описала процесс приготовления Глинская.

ВИДЕО
Видео: Liza Glinskaya / YouTube
Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

Теги: кукуруза, рецепт, Елизавета Глинская
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