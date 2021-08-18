  Глинская рассказала, как правильно выбрать и сварить кукурузу

"Лето, август, солнце, жара – это пора кукурузы. Поделюсь лучшим рецептом невероятно вкусной кукурузки и секретами ее приготовления", – анонсировала эксперт.
По словам Глинской, при покупке кукурузы необходимо выбирать кочаны со свежими листьями. Не стоит стесняться раскрывать кочан, чтобы увидеть зерна. Они должны быть светлого цвета.
"Снимите листья с кукурузы и уложите их в кастрюлю. Сверху положите кукурузу. Залейте кипятком и варите 15 минут до готовности. Оставьте кукурузу в горячей воде еще на 15 минут. Выложите кукурузу на тарелку, промажьте сливочным маслом и посолите", – описала процесс приготовления Глинская.
Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.
После победы на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.