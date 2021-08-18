  Глинская рассказала, как правильно выбрать и сварить кукурузу

При покупке кукурузы не стоит стесняться раскрывать кочан, чтобы увидеть зерна. Они должны быть светлого цвета Фото: pixabay.com

"Лето, август, солнце, жара – это пора кукурузы. Поделюсь лучшим рецептом невероятно вкусной кукурузки и секретами ее приготовления", – анонсировала эксперт.

По словам Глинской, при покупке кукурузы необходимо выбирать кочаны со свежими листьями. Не стоит стесняться раскрывать кочан, чтобы увидеть зерна. Они должны быть светлого цвета.

"Снимите листья с кукурузы и уложите их в кастрюлю. Сверху положите кукурузу. Залейте кипятком и варите 15 минут до готовности. Оставьте кукурузу в горячей воде еще на 15 минут. Выложите кукурузу на тарелку, промажьте сливочным маслом и посолите", – описала процесс приготовления Глинская.

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Видео: Liza Glinskaya / YouTube