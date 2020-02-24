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24 февраля, 2020
 
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Горбунов: Если муж с женой что-то делят на работе или дома, то это плохая семья

Украинский телеведущий Юрий Горбунов рассказал о развитии отношений со своей супругой и коллегой Катей Осадчей.

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Горбунов: Первая симпатия между нами возникла на съемочной площадке во время съемок "Голоса страны"
Горбунов: Первая симпатия между нами возникла на съемочной площадке во время съемок "Голоса страны"
Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинский телеведущий Юрий Горбунов в интервью "Главком" рассказал о первых свиданиях со своей супругой, телеведущей Катей Осадчей.

"Первая симпатия между нами возникла на съемочной площадке во время съемок "Голоса страны". Проект снимается время от времени, и между съемками проходят месяцы, в эти периоды мы активно начали звонить друг другу, и даже иногда ходили вместе на ужин. Через некоторое время стало очевидно, что между нами не просто рабочие дружеские отношения, а нечто гораздо большее", – признался он.

По словам Горбунова, у них с женой нет профессиональной конкуренции, поскольку они единомышленники.

"В этом плане и дома, и на работе нам нечего делить. Если муж с женой что-то делят на работе или дома, то это плохая семья. Мы ничего не делим. Мы двигаемся в одном направлении", – отметил он.

Горбунов признался, что как можно больше времени хочет проводить со своим трехлетним сыном Иваном.

"Мы выходим на прогулки, играем, катаемся на велосипедах. Вот на санках в этом году не получилось покататься, потому что нет снега. Также ездим иногда в развлекательные центры, где ребенок с удовольствием погружается во все аттракционы. Однако я считаю, что обычное внимание к ребенку важнее, чем какие-то игры. Провести с ребенком хотя бы час днем будет достаточно. Главное – качество этого часа", – заявил телеведущий.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов оформили отношения незадолго до рождения ребенка. Их сын Иван родился 18 февраля 2017 года.

36-летняя Осадчая младше Горбунова на 13 лет: ему 49. Супруги вместе ведут вокальное шоу "Голос країни" на "1+1".

Теги: Юрий Горбунов
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