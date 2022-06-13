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13 июня, 2022
 
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"Горите в аду, россияне!" Маричка Падалко показала осколок российской ракеты, который нашла у себя на даче

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Падалко: Очевидно, прилетело из Житомирской области, когда россияне обстреливали соседние Шпитьки
Падалко: Очевидно, прилетело из Житомирской области, когда россияне обстреливали соседние Шпитьки
Фото: marichkapadalko / Instagram

Украинская ведущая Маричка Падалко 12 июня в Instagram Stories разместила фото, на котором запечатлен, как она предполагает, осколок ракеты, запущенной российским оккупантами.

По словам ведущей, она обнаружила его у себя на даче, расположенной в Киевской области. 

"Нашла в траве на даче остаток то ли российской ракеты… Очевидно, прилетело из Житомирской области, когда россияне обстреливали соседние Шпитьки. Горите в аду, россияне!" – прокомментировала фото ведущая.

Скриншот: marichkapadalko / Instagram
Скриншот: marichkapadalko / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение. 

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах. 

По состоянию на начало июня в Киевской области были найдены тела более 1300 мирных жителей, убитых оккупантами. По данным полиции, большинство из них были убиты из стрелкового оружия. 

Теги: обстрелы, война России против Украины, Маричка Падалко
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