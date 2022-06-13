"Горите в аду, россияне!" Маричка Падалко показала осколок российской ракеты, который нашла у себя на даче

По словам ведущей, она обнаружила его у себя на даче, расположенной в Киевской области.

"Нашла в траве на даче остаток то ли российской ракеты… Очевидно, прилетело из Житомирской области, когда россияне обстреливали соседние Шпитьки. Горите в аду, россияне!" – прокомментировала фото ведущая.

Скриншот: marichkapadalko / Instagram

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