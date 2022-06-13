"Горите в аду, россияне!" Маричка Падалко показала осколок российской ракеты, который нашла у себя на даче

По словам ведущей, она обнаружила его у себя на даче, расположенной в Киевской области.
"Нашла в траве на даче остаток то ли российской ракеты… Очевидно, прилетело из Житомирской области, когда россияне обстреливали соседние Шпитьки. Горите в аду, россияне!" – прокомментировала фото ведущая.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.
По состоянию на начало июня в Киевской области были найдены тела более 1300 мирных жителей, убитых оккупантами. По данным полиции, большинство из них были убиты из стрелкового оружия.