Бульвар Шоубиз
 
18 ноября, 2022
 
Новости

"Горячая штучка", "Пламя". Рианна засветила ягодицы в корсете на шнуровке сзади

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В феврале 2023 года Рианна отметит 35-летие
В феврале 2023 года Рианна отметит 35-летие
Фото: rihannaofficlal / Instagram

34-летняя американская певица Рианна 17 ноября в Instagram опубликовала ролик, в котором показала формы.

Певица продемонстрировала корсет со шнуровкой сзади. Она дополнила образ чулками и длинными перчатками.

Рианна повертелась перед камерой, поглаживая свои формы, и засветила ягодицы. Она отметила, что демонстрирует белье своего именного бренда Savage X Fenty.

"Пламя", – отметил highest_sabaoth.

"О боже мой, горячая штучка", – написала rihannaturkiyex.

Контекст:

13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. Отец ребенка – ее бойфренд, рэпер Asap Rocky.

Рианна родилась 20 февраля 1988 года на Барбадосе. В 16 лет она переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

Теги: Рианна, певица, белье, ролик, ягодицы, корсет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
Дмитрий ГОРДОН
  Шустер: Запад должен вступить в эту войну по-настоящему. Вместе с украинцами отбросить армию РФ к чертовой матери на свою территорию
  Шустер: Запад должен вступить в эту войну по-настоящему. Вместе с украинцами отбросить армию РФ к чертовой матери на свою территорию
Алеся БАЦМАН
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харькове сносят бюст Пушкина. Смотрю на эту бронзовую голову, которую тащит экскаватор, и мне все равно. Совершенно
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харькове сносят бюст Пушкина. Смотрю на эту бронзовую голову, которую тащит экскаватор, и мне все равно. Совершенно
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Яма после поста о своей красоте высказался об Украине
Яма после поста о своей красоте высказался об Украине
"Горячая штучка", "Пламя". Рианна засветила ягодицы в корсете на шнуровке сзади
"Горячая штучка", "Пламя". Рианна засветила ягодицы в корсете на шнуровке сзади
  Булочки с шоколадом или изюмом. Рецепт быстрого выпекания от Глинской
  Булочки с шоколадом или изюмом. Рецепт быстрого выпекания от Глинской
49-летняя Клум в белом купальнике с декольте наклонилась перед объективом. Фото
49-летняя Клум в белом купальнике с декольте наклонилась перед объективом. Фото
"Звездочка наша", "Как всегда, умничка". В сети обсуждают выступление Сердючки в Кишиневе
"Звездочка наша", "Как всегда, умничка". В сети обсуждают выступление Сердючки в Кишиневе
"Любимая атмосфера". Жена Ямы, переехавшая с ним в США, похвасталась свежей фтосессией
"Любимая атмосфера". Жена Ямы, переехавшая с ним в США, похвасталась свежей фтосессией
"Личный вклад в склеп диктатора Путина, личный камень в могилу русского кровавого фашизма". Невзоров снял репортаж из европейского кафе
"Личный вклад в склеп диктатора Путина, личный камень в могилу русского кровавого фашизма". Невзоров снял репортаж из европейского кафе
"Прекрасный ангел". 56-летняя Хайек появилась на публике в платье с глубоким декольте от Вивьен Вествуд. Видео
"Прекрасный ангел". 56-летняя Хайек появилась на публике в платье с глубоким декольте от Вивьен Вествуд. Видео
40-летняя Мейхер снялась в полный рост в облегающем бедра платье
40-летняя Мейхер снялась в полный рост в облегающем бедра платье
В Чехии выставили на аукцион скульптуру, изображающую Путина и Лукашенко голыми на унитазе. Деньги задонатят на беспилотник для ВСУ. Фото
В Чехии выставили на аукцион скульптуру, изображающую Путина и Лукашенко голыми на унитазе. Деньги задонатят на беспилотник для ВСУ. Фото
"Какая хорошенькая". 53-летняя Лопес показала, как выглядела в откровенных нарядах 20 лет назад
"Какая хорошенькая". 53-летняя Лопес показала, как выглядела в откровенных нарядах 20 лет назад
"Наташа, рад, что ты с нами". Лидер группы "Ногу свело!" отреагировал на высказывание Ветлицкой о своем новом антивоенном клипе
"Наташа, рад, что ты с нами". Лидер группы "Ногу свело!" отреагировал на высказывание Ветлицкой о своем новом антивоенном клипе
"90 процентов показали себя, как трусы и никчемные черви". Анатолий Анатолич высказался о российском шоу-бизнесе
"90 процентов показали себя, как трусы и никчемные черви". Анатолий Анатолич высказался о российском шоу-бизнесе
Мама Маска попросила перестать ненавидеть ее "гениального" сына Mirror
Мама Маска попросила перестать ненавидеть ее "гениального" сына – Mirror
  Жена принца Уильяма встретилась с беженцами из Украины. Ее встретили караваем на вышитом рушнике. Видео
  Жена принца Уильяма встретилась с беженцами из Украины. Ее встретили караваем на вышитом рушнике. Видео
"Здесь есть жизнь". Каминская поела устрицы в Харькове и дала ответ хейтерам
"Здесь есть жизнь". Каминская поела устрицы в Харькове и дала ответ хейтерам
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 