"Горячая штучка", "Пламя". Рианна засветила ягодицы в корсете на шнуровке сзади

Певица продемонстрировала корсет со шнуровкой сзади. Она дополнила образ чулками и длинными перчатками.

Рианна повертелась перед камерой, поглаживая свои формы, и засветила ягодицы. Она отметила, что демонстрирует белье своего именного бренда Savage X Fenty.

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"Пламя", – отметил highest_sabaoth.

"О боже мой, горячая штучка", – написала rihannaturkiyex.

Контекст:

13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. Отец ребенка – ее бойфренд, рэпер Asap Rocky.

Рианна родилась 20 февраля 1988 года на Барбадосе. В 16 лет она переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.