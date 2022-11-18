"Горячая штучка", "Пламя". Рианна засветила ягодицы в корсете на шнуровке сзади

Певица продемонстрировала корсет со шнуровкой сзади. Она дополнила образ чулками и длинными перчатками.
Рианна повертелась перед камерой, поглаживая свои формы, и засветила ягодицы. Она отметила, что демонстрирует белье своего именного бренда Savage X Fenty.
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"Пламя", – отметил highest_sabaoth.
"О боже мой, горячая штучка", – написала rihannaturkiyex.
13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. Отец ребенка – ее бойфренд, рэпер Asap Rocky.
Рианна родилась 20 февраля 1988 года на Барбадосе. В 16 лет она переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.