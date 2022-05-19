"Горячее, чем когда-либо". Кардашян снялась в микробикини для Sports Illustrated

Модель позировала в разных купальниках, в том числе в микробикини.
"Мечта сбывается", – отметила она.
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"Выглядишь горячее, чем когда-либо", – прокомментировал подписчик annaccallahan.
Кардашян также показала обложку журнала и еще несколько снимков из фотосессии для этого издания. Пост она обнародовала в Instagram 16 мая.
"О боже мой! Я – девушка с обложки Sports Illustrated! Мы сняли это еще в январе, и было так сложно сохранить эту обложку в секрете!" – написала она.
Модель отметила, что съемка проходила в "одном из ее любимых мест в мире" – Доминиканской Республике.
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Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".
Модель уже выпустила семь именных ароматов.
Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.
Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.