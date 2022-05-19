Бульвар Шоубиз
 
19 мая, 2022
 
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"Горячее, чем когда-либо". Кардашян снялась в микробикини для Sports Illustrated

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Кардашян: О боже мой! Я девушка с обложки Sports Illustrated!
Кардашян: О боже мой! Я – девушка с обложки Sports Illustrated!
Фото: kimkardashian / Instagram

41-летняя американская модель Ким Кардашян 17 мая опубликовала в Instagram подборку снимков, сделанных для журнала Sports Illustrated.

Модель позировала в разных купальниках, в том числе в микробикини.

"Мечта сбывается", – отметила она.

"Выглядишь горячее, чем когда-либо", – прокомментировал подписчик annaccallahan.

Кардашян также показала обложку журнала и еще несколько снимков из фотосессии для этого издания. Пост она обнародовала в Instagram 16 мая.

"О боже мой! Я – девушка с обложки Sports Illustrated! Мы сняли это еще в январе, и было так сложно сохранить эту обложку в секрете!" – написала она.

Модель отметила, что съемка проходила в "одном из ее любимых мест в мире" – Доминиканской Республике.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".

Модель уже выпустила семь именных ароматов.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Теги: купальник, Ким Кардашян, фотосессия, модель, бикини
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