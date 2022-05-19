"Горячее, чем когда-либо". Кардашян снялась в микробикини для Sports Illustrated

Кардашян: О боже мой! Я – девушка с обложки Sports Illustrated! Фото: kimkardashian / Instagram

Модель позировала в разных купальниках, в том числе в микробикини.

"Мечта сбывается", – отметила она.

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"Выглядишь горячее, чем когда-либо", – прокомментировал подписчик annaccallahan.

Кардашян также показала обложку журнала и еще несколько снимков из фотосессии для этого издания. Пост она обнародовала в Instagram 16 мая.

"О боже мой! Я – девушка с обложки Sports Illustrated! Мы сняли это еще в январе, и было так сложно сохранить эту обложку в секрете!" – написала она.

Модель отметила, что съемка проходила в "одном из ее любимых мест в мире" – Доминиканской Республике.

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