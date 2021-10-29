  "Говорят, она хамка, высокомерная? Но я же пока гимн не спел, тоже дурачок был". Dzidzio рассказал, какой характер у Поляковой

Dzidzio о Поляковой: Со мной она очень милая Фото: polyakovamusic / Instagram

"Как вам Оля Полякова? Говорят, она хамка, что она высокомерная такая", – обратилась к артистку ведущая Наталия Балюк.

"А на самом деле добрая", – заявил певец. Он признался, что иногда Полякова может покричать.

"Но я же пока гимн не спел, тоже дурачок был? Не оценивайте людей по образу. Со мной она очень милая", – подытожил он.

"А почему вы ее не украинизируете?" – поинтересовалась Балюк.

"А я украинизирую ее, постоянно. Сейчас поем украинскую песню", – ответил артист.

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Видео: Балючі теми / YouTube