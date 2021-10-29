Бульвар Шоубиз
 
29 октября, 2021
 
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"Говорят, она хамка, высокомерная? Но я же пока гимн не спел, тоже дурачок был". Dzidzio рассказал, какой характер у Поляковой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Dzidzio о Поляковой: Со мной она очень милая
Dzidzio о Поляковой: Со мной она очень милая
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинский певец Dzidzio в интервью, которое вышло 29 октября на YouTube-канале "Балючі теми", рассказал, какой на самом деле характер у украинской певицы Оли Поляковой.

"Как вам Оля Полякова? Говорят, она хамка, что она высокомерная такая", – обратилась к артистку ведущая Наталия Балюк.

"А на самом деле добрая", – заявил певец. Он признался, что иногда Полякова может покричать.

"Но я же пока гимн не спел, тоже дурачок был? Не оценивайте людей по образу. Со мной она очень милая", – подытожил он. 

"А почему вы ее не украинизируете?" – поинтересовалась Балюк.

"А я украинизирую ее, постоянно. Сейчас поем украинскую песню", – ответил артист. 

ВИДЕО
Видео: Балючі теми / YouTube
Контекст:

Dzidzio и Полякова вместе снимаются в шоу "Маска" на канале "Украина", а также сыграли пару в фильме "Звезды по обмену". Полякова называет артиста "лучшим мужчиной для жизни".

Теги: Оля Полякова, Dzidzio
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