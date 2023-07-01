Гребенщикова в стране-агрессоре РФ внесли в список "иноагентов"

В сообщении российского минюста говорится, что Гребенщиков гастролировал за границей "с целью оказания финансовой помощи Украине", а также выступал против полномасштабного вторжения РФ в Украину. В публикации утверждается, что артист "получал поддержку от иностранных источников".
Гребенщиков пока что не комментировал решение российского минюста.
В интервью BBC в 2016 году Гребенщиков заявил, что много раз был в Крыму и украинцев там не видел.
В 2018 году артист говорил, что с большим удовольствием поедет в аннексированный РФ Крым, а также готов выступать на временно оккупированных Россией территориях Луганской и Донецкой областей. Отвечая на замечание, что Киев после этого будет для него закрыт, Гребенщиков сказал: "Разумные люди всегда найдут возможность договориться, а с придурками общаться не собираемся".
25 февраля 2022 года Гребенщиков назвал нападение на Украину позором и безумием России.
В июне 2023 года Тверской районный суд в РФ оштрафовал Гребенщикова на 50 тыс. руб. (около 22 тыс. грн) после его интервью израильскому "9 каналу" весной 2022 года, в котором назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину фашизмом.