Гребенщикова в стране-агрессоре РФ внесли в список "иноагентов"

В сообщении российского минюста говорится, что Гребенщиков гастролировал за границей "с целью оказания финансовой помощи Украине", а также выступал против полномасштабного вторжения РФ в Украину. В публикации утверждается, что артист "получал поддержку от иностранных источников".

Гребенщиков пока что не комментировал решение российского минюста.