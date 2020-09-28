Гросу об экс-супруге: Он сказал: "У меня каждая следующая богаче, чем предыдущая"

Проживающая в РФ 25-летняя украинская певица Алина Гросу призналась, что ее бывший супруг – предприниматель Александр Комков нашел себе женщину, которая намного старше его.

Гросу о бывшем муже: Он сказал мне, что никогда не любил Фото: alina_grosu / Instagram

Проживающая в РФ 25-летняя украинская певица Алина Гросу рассказала в интервью "Світське життя" на "1+1", что ее экс-супруг – предприниматель Александр Комков уходил жить к другой женщине, но эти его отношения распались через несколько недель.

По словам Гросу, любовница ее супруга была гораздо старше.

"Он сказал мне, что никогда не любил", – призналась певица.

Она отметила, что благодарна экс-супругу за откровенность. "Он сказал: "У меня каждая следующая богаче, чем предыдущая", – процитировала своего бывшего мужа Гросу.

Гросу рассказывала, что муж предлагал ей пожить отдельно.

Grosu вышла замуж за Комкова летом 2019 года. Празднование бракосочетания артистки состоялось в Италии.

1 апреля в День смеха певица обнародовала якобы результаты положительного теста на беременность, заявив, что они с супругом в шоке.

11 сентября певица презентовала клип, который "посвятила всем, кто пережил измены и начал жить с чистого лица".