Бульвар Шоубиз
 
28 сентября, 2020
 
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Гросу об экс-супруге: Он сказал: "У меня каждая следующая богаче, чем предыдущая"

Проживающая в РФ 25-летняя украинская певица Алина Гросу призналась, что ее бывший супруг – предприниматель Александр Комков нашел себе женщину, которая намного старше его.

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Гросу о бывшем муже: Он сказал мне, что никогда не любил
Гросу о бывшем муже: Он сказал мне, что никогда не любил
Фото: alina_grosu / Instagram

Проживающая в РФ 25-летняя украинская певица Алина Гросу рассказала в интервью "Світське життя" на "1+1", что ее экс-супруг – предприниматель Александр Комков уходил жить к другой женщине, но эти его отношения распались через несколько недель.

По словам Гросу, любовница ее супруга была гораздо старше.

"Он сказал мне, что никогда не любил", – призналась певица.

Она отметила, что благодарна экс-супругу за откровенность. "Он сказал: "У меня каждая следующая богаче, чем предыдущая", – процитировала своего бывшего мужа Гросу.

Гросу рассказывала, что муж предлагал ей пожить отдельно.

Grosu вышла замуж за Комкова летом 2019 года. Празднование бракосочетания артистки состоялось в Италии. 

1 апреля в День смеха певица обнародовала якобы результаты положительного теста на беременность, заявив, что они с супругом в шоке.

11 сентября певица презентовала клип, который "посвятила всем, кто пережил измены и начал жить с чистого лица".

Теги: Алина Гросу, певица, развод, мужчины, измена
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