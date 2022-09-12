Гвоздева спустя восемь лет семейной жизни обвенчалась с мужем. Видео

Венчание состоялось спустя восемь лет после регистрации брака.

Контекст:

Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В разное время она танцевала в паре с ведущими Юрием Ткачом, Владимиром Остапчуком и Дмитрием Танковичем. В 2018-м году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным Гвоздева стала победительницей проекта.

Вместе с мужем Гвоздева воспитывает дочь Валерию (20015) и сына Доминика (2020). Муж Гвоздевой – бизнесмен, занимается кейтерингом.