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12 сентября, 2022
 
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Гвоздева спустя восемь лет семейной жизни обвенчалась с мужем. Видео

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Гвоздева мать двоих детей
Гвоздева – мать двоих детей
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Украинский хореограф Илона Гвоздева обвенчалась со своим мужем, украинским бизнесменом Иваном Хомячуком. Видео, записанное во время церемонии, танцовщица опубликовала 12 сентября в Instagram.

Венчание состоялось спустя восемь лет после регистрации брака.

Контекст:

Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В разное время она танцевала в паре с ведущими Юрием Ткачом, Владимиром Остапчуком и Дмитрием Танковичем. В 2018-м году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным Гвоздева стала победительницей проекта.

Вместе с мужем Гвоздева воспитывает дочь Валерию (20015) и сына Доминика (2020). Муж Гвоздевой – бизнесмен, занимается кейтерингом.

Теги: венчание, семья, Илона Гвоздева
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