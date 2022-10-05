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05 октября, 2022
 
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Харчишин рассказал, почему решил извиниться перед проживающим в Германии Винником

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Винник после нападения РФ на Украину переехал в Германию
Винник после нападения РФ на Украину переехал в Германию
Фото: Олег Вінник / Facebook

Фронтмен украинской группы "Друга ріка" Валерий Харчишин попросил прощения у своего коллеги, проживающего в Германии украинского артиста Олега Винника после того, как узнал, что тот из-за границы помогает ВСУ. Об этом Харчишин заявил в интервью, которое вышло 5 октября на YouTube-канале "Люкс ФМ".

По словам Харчишина, когда он узнал, что билеты на концерты Винника за границей все проданы, он публично напомнил ему, что украинским защитникам нужна помощь.

"Я понимал, что он мог бы собрать много средств, и эти средства нужны были для закупки амуниции. Тогда я даже обратился где-то публично: "Где вы, ребята? Давайте что-то делать", – рассказал Харчишин. – А потом на концерте во Львове мы выступали в клубе. И зашел "террик". Он говорит: "Я перевожу машины Олега Винника". Он покупает их там и перевозит в Украину. Я говорю: "Ну, передашь ему мои извинения, потому что я не знал этого".

Контекст:В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии

12 июля адвокат Винника в комментарии журналистам ТСН подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину. Она не стала называть свое имя и фамилию, но подчеркнула, что причиной переезда артиста в Германию, где он жил последние 20 лет, стали его проблемы со здоровьем. Адвокат сообщила, что Винник помогает ВСУ, но не афиширует это.

Теги: война России против Украины, Олег Винник, Валерий Харчишин
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