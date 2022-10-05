Харчишин рассказал, почему решил извиниться перед проживающим в Германии Винником

По словам Харчишина, когда он узнал, что билеты на концерты Винника за границей все проданы, он публично напомнил ему, что украинским защитникам нужна помощь.

"Я понимал, что он мог бы собрать много средств, и эти средства нужны были для закупки амуниции. Тогда я даже обратился где-то публично: "Где вы, ребята? Давайте что-то делать", – рассказал Харчишин. – А потом на концерте во Львове мы выступали в клубе. И зашел "террик". Он говорит: "Я перевожу машины Олега Винника". Он покупает их там и перевозит в Украину. Я говорю: "Ну, передашь ему мои извинения, потому что я не знал этого".