"Хочу быть полезной". Jerry Heil заявила о создании собственного музыкального лейбла

Jerry Heil: Я хочу, чтобы молодые музыканты не тратили драгоценное время, которое можно посвятить творчеству, на формирование команды Фото: thejerryheil / Instagram

"После полномасштабного [вторжения РФ в Украину] я осознала, что хочу быть полезной. Я хочу, чтобы молодые музыканты не тратили драгоценное время, которое можно посвятить творчеству, на формирование команды, резонирующей с их ценностями", – написала артистка.

Она отметила, что ее лейбл – для тех, кто "создает честную музыку".

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