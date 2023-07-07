"Хочу быть полезной". Jerry Heil заявила о создании собственного музыкального лейбла

"После полномасштабного [вторжения РФ в Украину] я осознала, что хочу быть полезной. Я хочу, чтобы молодые музыканты не тратили драгоценное время, которое можно посвятить творчеству, на формирование команды, резонирующей с их ценностями", – написала артистка.
Она отметила, что ее лейбл – для тех, кто "создает честную музыку".
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Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна".
Летом 2022 года певица отправилась на учебу в Беркли (США). Стоимость ее обучения за семестр составляет $30 тыс. Певица окончит колледж через четыре года.