Хопкинс вакцинировался от коронавируса. Видео

83-летний американский актер Энтони Хопкинс назвал прививку от коронавируса светом в конце тоннеля после того, как в течение года старался находиться в изоляции.

83-летний американский актер Энтони Хопкинс вакцинировался от коронавируса. Об этом он сообщил в видеоролике, который разместил 28 января в Faceboook.

На видео актер в респираторе и защитной маске из пластика запечатлен на пассажирском сиденье авто в момент, когда ему вводят в правое плечо вакцину. Вакцинация заняла менее одной минуты.

Актер назвал вакцинацию светом в конце тоннеля после года, проведенного в самоизоляции.

21 декабря 2020 года в США началась вакцинация от коронавируса препаратом американской компании Moderna. Она была одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 18 декабря. Ранее разрешение получил препарат, разработанный американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

20 января прививку от коронавируса сделал американский актер Арнольд Шварценеггер.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

США занимают первое место в мире по распространению коронавирусной инфекции. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 29 января в стране выявлено почти 25,7 млн случаев COVID-19, умерло свыше 433 тыс. человек.

Энтони Хопкинс родился в 1937 году в Великобритании. Актер известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон".