  "Хотели денацификацию, а получили детонацию и эвакуацию". Звезды студии "Квартал 95" показали, как оккупант общается с женой

Оруджова в роли жены оккупанта пожаловалась "мужу", что не может уехать из Крыма, поскольку у нее нет денег. Она заявила, что ей страшно, потому что стреляют.

Великий в образе оккупанта заверил жену, что это "не они", поскольку российская армия стреляет по мирному населению.

Услышав взрывы, героиня Оруджовой повторяет "супругу", как ей страшно.

"Да, страшно. Но ты наш туалет на улице в Сызрани помнишь? Он же реально страшнее", – ответил ей "супруг".

Сам он показал мешок картошки, которую должен почистить, и вынужден на ней "вырезать глазки".

В финале героиня Оруджовой оценивает действия России.

"Капец, блин. Хотели денацификацию и демилитаризацию, а получили детонацию и эвакуацию", – сказала она.

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Видео: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube