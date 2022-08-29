Бульвар Шоубиз
 
29 августа, 2022
 
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"Хотели денацификацию, а получили детонацию и эвакуацию". Звезды студии "Квартал 95" показали, как оккупант общается с женой

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Великий и Оруджова разыграли сцену общения российского оккупанта с супругой
Великий и Оруджова разыграли сцену общения российского оккупанта с супругой
Скриншот: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий на своем YouTube-канале 28 августа опубликовал ролик, в котором вместе с актрисой "Женского квартала" Анастасией Оруджовой показал, как жена оккупанта, находящаяся в Крыму, жалуется мужу на то, что "по ним стреляют".

Оруджова в роли жены оккупанта пожаловалась "мужу", что не может уехать из Крыма, поскольку у нее нет денег. Она заявила, что ей страшно, потому что стреляют.

Великий в образе оккупанта заверил жену, что это "не они", поскольку российская армия стреляет по мирному населению.

Услышав взрывы, героиня Оруджовой повторяет "супругу", как ей страшно.

"Да, страшно. Но ты наш туалет на улице в Сызрани помнишь? Он же реально страшнее", – ответил ей "супруг".

Сам он показал мешок картошки, которую должен почистить, и вынужден на ней "вырезать глазки".

В финале героиня Оруджовой оценивает действия России.

"Капец, блин. Хотели денацификацию и демилитаризацию, а получили детонацию и эвакуацию", – сказала она.

ВИДЕО
Видео: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube
Контекст:

Юрий Великий родился 5 июня 1980 года. В студии "Квартал 95" работает с 2009 года. Он бывший участник дуэта "Братья Шумахеры". Известен как пародист президента Украины Владимира Зеленского.

Оруджова родилась в 1982 году в Запорожье. Кроме участия в "Женском квартале", актриса является участницей проектов "Лига смеха" и "Игры приколов".

Великий и Оруджова уже записывали видео в амплуа российского оккупанта и его жены.

Теги: актер, студия Квартал 95, взрывы, актриса, пародия, Юрий Великий, ролик, комик, Анастасия Оруджова
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