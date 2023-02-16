"И вот теперь что с этим делать!" Ефросинина подстриглась. Видео

"За весь период существования программы "Дорослі дівчата" я не получала столько комплиментов о своем внешнем виде, сколько после нового выпуска! Я вам всем безумно благодарна за такие приятные слова! Хотите верьте, хотите нет, но я очень не нравилась себе в тот день. Поэтому через несколько дней взяла и изменила прическу. И вот теперь что с этим делать!" – написал она и сопроводила пост хештегом #ПМС.
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Раньше у Ефросининой волосы были длиннее, а сама стрижка имела другую форму. Как телеведущая выглядела раньше, можно увидеть на одном из роликов, опубликованных в Instagram.
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После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Ефросинина вместе с детьми переехала во Львов, где как волонтер помогала переселенцам. В начале мая стало известно, что Ефросинина покинула Украину. 14 августа она сообщила, что вернулась домой.
Ефросинина с 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.