"И вот теперь что с этим делать!" Ефросинина подстриглась. Видео

"За весь период существования программы "Дорослі дівчата" я не получала столько комплиментов о своем внешнем виде, сколько после нового выпуска! Я вам всем безумно благодарна за такие приятные слова! Хотите верьте, хотите нет, но я очень не нравилась себе в тот день. Поэтому через несколько дней взяла и изменила прическу. И вот теперь что с этим делать!" – написал она и сопроводила пост хештегом #ПМС.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Раньше у Ефросининой волосы были длиннее, а сама стрижка имела другую форму. Как телеведущая выглядела раньше, можно увидеть на одном из роликов, опубликованных в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)