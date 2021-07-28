"Идеально подходят любому наряду и прическе". Каменская объяснила, что нужно для того, чтобы быть красивой

"С ярким макияжем или без него, в обтягивающем платье или свободном жакете, с укладкой или растрепанными волосами. В любом образе мы красивы, когда добры и открыты. Когда радуемся мелочам. Когда думаем о близких. Когда любим", – написала Каменских.

Она уточнила, что "чувства – лучшие украшения, которые идеально подходят любому наряду и прическе".

"Чувства всегда украшают", – заверила певица.

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)