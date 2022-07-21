"Именно этот портрет предстанет перед глазами при упоминании о Романе". Художник Перец Горький создал портрет Ратушного

"Роман с Киевом", – написал он.

Лицо Ратушного изображено на панораме Протасового Яра в Киеве, против застройки которого он выступал.

"Да, там его душа навечно... Никто не смог бы лучше передать наши мысли и ощущения, очень талантливо! Теперь именно этот портрет у многих предстанет перед глазами при упоминании о Романе", – прокомментировала подписчица Elena Polishuk.

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Контекст:

Ратушный родился 5 июля 1997 в Киеве. Сын писательницы, журналистки Светланы Поваляевой и журналиста, активиста движения "Сохрани старый Киев" Тараса Ратушного.

Активно участвовал в Евромайдане, был среди студентов, пострадавших от "Беркута" в ночь на 30 ноября 2013 года. В 2018 году Ратушный возглавил инициативу "Защитим Протасов Яр", а в 2019 году – одноименную общественную организацию, нацеленную на сохранение зеленой зоны в Протасовом Яру в центре Киева. Стал известен во время ряда акций протеста против застройки Протасова Яра.

В 2021 году Ратушный провел месяц под круглосуточным домашним арестом после акции протеста сторонников активиста Сергея Стерненко под Офисом президента.

9 июня Ратушный погиб под Изюмом, защищая Украину от российских оккупантов. 18 июня с ним попрощались в Киеве. Проститься с воином пришло несколько сотен человек: его родственники, военные, знакомые и друзья. На церемонии присутствовал городской голова Киева Виталий Кличко. Похоронили Ратушного на Байковом кладбище.