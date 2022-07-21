"Я верю, что следующее лето для меня будет уже в мирной стране". Саливанчук снялась в платье с патриотическим принтом

Саливанчук выбрала модель платья на тонких бретелях, с патриотическими надписями в цветах национального флага Украины.

"Україна", "Незалежність", "колискова", "слово", "хліб", "єдність", "життя", "слава", – эти и другие слова можно прочитать на платье Саливанчук.

"Самое болезненное лето в нашей жизни. Война украла у нас мирную счастливую жизнь, весну, а теперь еще лето. Для меня и для многих из нас продолжается 24 февраля, мы считаем только дни этой ужасной войны. 24 февраля перевернуло всю нашу жизнь, изменило наш мир и сделало нас другими людьми. Мы воспринимаем свое сегодня иначе, имеем новые приоритеты и точно знаем, что будем жить дальше, потому что никто не вправе сломить нашу жизнь", – написала актриса.

Саливанчук отметила, что за период войны россияне принесли страдания украинскому народу, в частности, большое количество потерь как среди гражданского населения, так и среди военных, которых хоронят как героев Украины.

"Многие говорят, что так и не чувствовали весну, а уже пришло лето, ведь украинцы до сих пор живут тем ужасным 24 февраля, когда около 5 утра Россия объявила войну всей Украине", – заявила она.

Как призналась Саливанчук, ей больно за страну и всех людей, страдающих от "проклятой войны".

"Но я знаю, что наш народ сильный. Наше поколение ждет сложная, но прекрасная работа – своим неутомимым трудом построить новую Украину, претворить в жизнь ее святую миссию. Я верю, что следующее лето для меня будет уже в мирной стране без войны и страданий. Украина превыше всего! Слава Украине!" – написала актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)

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