Бульвар Шоубиз
 
21 июля, 2022
 
Новости

"Я верю, что следующее лето для меня будет уже в мирной стране". Саливанчук снялась в платье с патриотическим принтом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саливанчук: Я знаю, что наш народ сильный
Саливанчук: Я знаю, что наш народ сильный
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук 21 июля в Instagram опубликовала снимки, для которых позировала в платье украинского бренда Gepur.

Саливанчук выбрала модель платья на тонких бретелях, с патриотическими надписями в цветах национального флага Украины.

"Україна", "Незалежність", "колискова", "слово", "хліб", "єдність", "життя", "слава", – эти и другие слова можно прочитать на платье Саливанчук.

"Самое болезненное лето в нашей жизни. Война украла у нас мирную счастливую жизнь, весну, а теперь еще лето. Для меня и для многих из нас продолжается 24 февраля, мы считаем только дни этой ужасной войны. 24 февраля перевернуло всю нашу жизнь, изменило наш мир и сделало нас другими людьми. Мы воспринимаем свое сегодня иначе, имеем новые приоритеты и точно знаем, что будем жить дальше, потому что никто не вправе сломить нашу жизнь", – написала актриса.

Саливанчук отметила, что за период войны россияне принесли страдания украинскому народу, в частности, большое количество потерь как среди гражданского населения, так и среди военных, которых хоронят как героев Украины.

"Многие говорят, что так и не чувствовали весну, а уже пришло лето, ведь украинцы до сих пор живут тем ужасным 24 февраля, когда около 5 утра Россия объявила войну всей Украине", – заявила она.

Как призналась Саливанчук, ей больно за страну и всех людей, страдающих от "проклятой войны".

"Но я знаю, что наш народ сильный. Наше поколение ждет сложная, но прекрасная работа – своим неутомимым трудом построить новую Украину, претворить в жизнь ее святую миссию. Я верю, что следующее лето для меня будет уже в мирной стране без войны и страданий. Украина превыше всего! Слава Украине!" – написала актриса.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

После начала войны России против Украины Саливанчук осталась в Украине. Она с детьми из Киева переезжала во Львов. В начале мая вернулась в Киев.

Теги: Россия, Украина, война, военные, независимость, украинцы, война России против Украины, платье, мода и красота, студия Квартал 95, актриса, Анна Саливанчук, лето
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Киборг" Костенко: Мы не завершим войну до конца года с силами и средствами, которые есть сейчас. Надо больше
  "Киборг" Костенко: Мы не завершим войну до конца года с силами и средствами, которые есть сейчас. Надо больше
Дмитрий ГОРДОН
  Dzidzio: Мы должны выстоять войну, которую когда-то начали наши деды, – за Украину. Потому что истина одна: свободная, независимая, процветающая Украина
  Dzidzio: Мы должны выстоять войну, которую когда-то начали наши деды, – за Украину. Потому что истина одна: свободная, независимая, процветающая Украина
Дмитрий ГОРДОН
  Мифы, украденные 400 лет истории и деньги Россотрудничества. Памятник Екатерине II в Одессе предлагают снести, но насколько это возможно?
  Мифы, украденные 400 лет истории и деньги Россотрудничества. Памятник Екатерине II в Одессе предлагают снести, но насколько это возможно?
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Именно этот портрет предстанет перед глазами при упоминании о Романе". Художник Перец Горький создал портрет Ратушного
"Именно этот портрет предстанет перед глазами при упоминании о Романе". Художник Перец Горький создал портрет Ратушного
"Я верю, что следующее лето для меня будет уже в мирной стране". Саливанчук снялась в платье с патриотическим принтом
"Я верю, что следующее лето для меня будет уже в мирной стране". Саливанчук снялась в платье с патриотическим принтом
Патти Смит в Праге вышла на сцену с украинским флагом
Патти Смит в Праге вышла на сцену с украинским флагом
Галкин ответил на требование "вернуть Аллочку в Россию"
Галкин ответил на требование "вернуть Аллочку в Россию"
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео
  Monatik после возвращения в Украину выступил с концертом в киевском метро. Видео
  Monatik после возвращения в Украину выступил с концертом в киевском метро. Видео
Спирс вживую спела свой дебютный хит Baby One More Time. Видео
Спирс вживую спела свой дебютный хит Baby One More Time. Видео
  "Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева
  "Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева
27-летняя Grosu сообщила о госпитализации
27-летняя Grosu сообщила о госпитализации
"Шок-контент", "Так вот из какого места появляются орки". Гордон показал "беременного россиянина". В сети комментируют
"Шок-контент", "Так вот из какого места появляются орки". Гордон показал "беременного россиянина". В сети комментируют
Бекхэм, хихикая, украдкой снял тренировку жены. Она отреагировала. Видео
Бекхэм, хихикая, украдкой снял тренировку жены. Она отреагировала. Видео
Дорофеева снялась в просторной футболке, без макияжа и обратилась к подписчикам
Дорофеева снялась в просторной футболке, без макияжа и обратилась к подписчикам
"Мишка заливался смехом". Тодоренко рассказала, как рожала на глазах у трехлетнего сына
"Мишка заливался смехом". Тодоренко рассказала, как рожала на глазах у трехлетнего сына
  Роман Зозуля: У меня нет разделения на плохих или хороших русских. У меня все плохие. Даже те, кто против войны
  Роман Зозуля: У меня нет разделения на плохих или хороших русских. У меня все плохие. Даже те, кто против войны
  Gogol Bordello презентовала клип на песню Focus Coin. В ролике изображен путь корабля с желто-синим сердцем на борту. Видео
  Gogol Bordello презентовала клип на песню Focus Coin. В ролике изображен путь корабля с желто-синим сердцем на борту. Видео
Группа "Без обмежень" выступила в киевском метро для всех, "кто приближает победу". Видео
Группа "Без обмежень" выступила в киевском метро для всех, "кто приближает победу". Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 