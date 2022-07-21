"Я верю, что следующее лето для меня будет уже в мирной стране". Саливанчук снялась в платье с патриотическим принтом

Саливанчук выбрала модель платья на тонких бретелях, с патриотическими надписями в цветах национального флага Украины.
"Україна", "Незалежність", "колискова", "слово", "хліб", "єдність", "життя", "слава", – эти и другие слова можно прочитать на платье Саливанчук.
"Самое болезненное лето в нашей жизни. Война украла у нас мирную счастливую жизнь, весну, а теперь еще лето. Для меня и для многих из нас продолжается 24 февраля, мы считаем только дни этой ужасной войны. 24 февраля перевернуло всю нашу жизнь, изменило наш мир и сделало нас другими людьми. Мы воспринимаем свое сегодня иначе, имеем новые приоритеты и точно знаем, что будем жить дальше, потому что никто не вправе сломить нашу жизнь", – написала актриса.
Саливанчук отметила, что за период войны россияне принесли страдания украинскому народу, в частности, большое количество потерь как среди гражданского населения, так и среди военных, которых хоронят как героев Украины.
"Многие говорят, что так и не чувствовали весну, а уже пришло лето, ведь украинцы до сих пор живут тем ужасным 24 февраля, когда около 5 утра Россия объявила войну всей Украине", – заявила она.
Как призналась Саливанчук, ей больно за страну и всех людей, страдающих от "проклятой войны".
"Но я знаю, что наш народ сильный. Наше поколение ждет сложная, но прекрасная работа – своим неутомимым трудом построить новую Украину, претворить в жизнь ее святую миссию. Я верю, что следующее лето для меня будет уже в мирной стране без войны и страданий. Украина превыше всего! Слава Украине!" – написала актриса.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.
После начала войны России против Украины Саливанчук осталась в Украине. Она с детьми из Киева переезжала во Львов. В начале мая вернулась в Киев.