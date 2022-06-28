  "Нас называют итальянской семейкой". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук рассказала о ссорах с мужем и показала свое жилище

У Саливанчук и ее супруга двоей детей

Саливанчук призналась, что воспитывает своих сыновей Глеба и Никиту демократично, не нагружая чрезмерными заданиями.

"У детей должно быть детство", – уверена она.

Актриса показала, чем наполнен ее холодильник: преимущественно там свежие овощи и фрукты, лазанья, тунец, различные сыры. Она отметила, что не готовит слишком много еды – предпочитает понемногу, чтобы блюда всегда были свежие.

В выпуске Саливанчук снялась с детьми и своей мамой, которая живет в том же доме по соседству и помогает дочери в воспитании детей. Супруг актрисы был на работе.

Саливанчук призналась, что у них часто бывают конфликты, в частности, из-за ревности мужа к детям. Она не скрывает, что, пережив серьезные кризисы. Они с супругом обращались к семейному психологу

"Свой темперамент сдерживать очень сложно. (...) Столько наговорили друг другу, к сожалению, плохих слов. Нас называют итальянской семейкой", – призналась она.

По словам актрисы, они с мужем планируют пополнение в семье.

"Я всегда хотела девочку. Хочется и двоих", – рассказала она.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube