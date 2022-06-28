  "Нас называют итальянской семейкой". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук рассказала о ссорах с мужем и показала свое жилище

Саливанчук призналась, что воспитывает своих сыновей Глеба и Никиту демократично, не нагружая чрезмерными заданиями.
"У детей должно быть детство", – уверена она.
Актриса показала, чем наполнен ее холодильник: преимущественно там свежие овощи и фрукты, лазанья, тунец, различные сыры. Она отметила, что не готовит слишком много еды – предпочитает понемногу, чтобы блюда всегда были свежие.
В выпуске Саливанчук снялась с детьми и своей мамой, которая живет в том же доме по соседству и помогает дочери в воспитании детей. Супруг актрисы был на работе.
Саливанчук призналась, что у них часто бывают конфликты, в частности, из-за ревности мужа к детям. Она не скрывает, что, пережив серьезные кризисы. Они с супругом обращались к семейному психологу
"Свой темперамент сдерживать очень сложно. (...) Столько наговорили друг другу, к сожалению, плохих слов. Нас называют итальянской семейкой", – призналась она.
По словам актрисы, они с мужем планируют пополнение в семье.
"Я всегда хотела девочку. Хочется и двоих", – рассказала она.
Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.