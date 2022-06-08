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08 июня, 2022
 
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"Я никому ничего не должен". В сети обсуждают поведение принца Луи, который на людях строил рожицы матери и показывал ей язык. Видео

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Принц Луи (крайний справа) присутствовал вместе с членами королевской семьи на торжествах в честь 70-летия правления Елизаветы II
Принц Луи (крайний справа) присутствовал вместе с членами королевской семьи на торжествах в честь 70-летия правления Елизаветы II
Фото: clarencehouse / Instagram

Со 2-го по 5 июня Великобритания отмечает платиновый юбилей правления королевы Елизаветы II. Внимание СМИ привлек младший сын герцога и герцогини Кембриджских, четырехлетний принц Луи, который во время публичных мероприятий вел себя перед камерами с детской непосредственностью – он гримасничал, залезал с ногами на стул, строил рожицы матери, а также ерзал на коленях у своего деда, британского принца Чарльза. Соответствующие видео опубликованы на YouTube-канале издания The Telegraph.

2 июня члены британской королевской семьи вместе с королевой вышли на балкон, чтобы посмотреть авиашоу в ее честь. 

Принц Луи при появлении самолетов сперва начал закрывать уши, а затем принялся махать им рукой. Вскоре четырехлетний сын принца Уильяма и его жены Кэтрин закрыл лицо рукой, а его мать периодически наклонялась к нему, после чего он выпрямлял спину и снова приветствовал пилотов. 

ВИДЕО
Видео: The Telegraph / YouTube

5 июня принц Луи снова стал героем публикаций в СМИ, когда, находясь вместе с членами королевской семьи и высокопоставленными гостями мероприятия в королевской ложе во время торжеств в честь Елизаветы II, принялся гримасничать в ответ на замечания матери, показывал язык и ерзал на коленях у принца Чарльза.

Ведущая британского шоу "Супер-няня", писательница Джо Фрост в комментарии изданию The Sun заявила, что как для четырехлетнего ребенка, поведение принца Луи на публике было "потрясающим". Она напомнила, что у него не было возможности поиграть во время длительных торжеств в честь королевы.

ВИДЕО
Видео: The Telegraph / YouTube

Поведение принца Луи активно обсуждают пользователи соцсетей.

"Я никому ничего не должен", – прокомментировала в Twitter пользователь Royally Blunt фрагмент видео, в котором принц Луи закрывает матери рот рукой в ответ на ее замечание. 

"Люди, придирающиеся к принцу Луи за то, что он энергичный малыш, должны внимательно присмотреться к себе. Нет, он не избалован. Он полон энергии и часами находился на одном и том же месте. Разве он должен быть как статуя?" – написала в Twitter Kayla Adams.

Контекст:

Принц Луи родился 23 апреля 2018 года в госпитале Святой Марии в Лондоне. Принц Уильям, отец ребенка, присутствовал на родах. В тот же день герцогиню и новорожденного выписали из больницы.

У принца Луи есть старшие брат и сестра: принц Джордж (2013) и принцесса Шарлотта (2015).

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, дети, семья, принц Луи
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