  "Я никому ничего не должен". В сети обсуждают поведение принца Луи, который на людях строил рожицы матери и показывал ей язык. Видео

2 июня члены британской королевской семьи вместе с королевой вышли на балкон, чтобы посмотреть авиашоу в ее честь.

Принц Луи при появлении самолетов сперва начал закрывать уши, а затем принялся махать им рукой. Вскоре четырехлетний сын принца Уильяма и его жены Кэтрин закрыл лицо рукой, а его мать периодически наклонялась к нему, после чего он выпрямлял спину и снова приветствовал пилотов.

ВИДЕО

Видео: The Telegraph / YouTube

5 июня принц Луи снова стал героем публикаций в СМИ, когда, находясь вместе с членами королевской семьи и высокопоставленными гостями мероприятия в королевской ложе во время торжеств в честь Елизаветы II, принялся гримасничать в ответ на замечания матери, показывал язык и ерзал на коленях у принца Чарльза.

Ведущая британского шоу "Супер-няня", писательница Джо Фрост в комментарии изданию The Sun заявила, что как для четырехлетнего ребенка, поведение принца Луи на публике было "потрясающим". Она напомнила, что у него не было возможности поиграть во время длительных торжеств в честь королевы.

ВИДЕО

Видео: The Telegraph / YouTube

Поведение принца Луи активно обсуждают пользователи соцсетей.

"Я никому ничего не должен", – прокомментировала в Twitter пользователь Royally Blunt фрагмент видео, в котором принц Луи закрывает матери рот рукой в ответ на ее замечание.

Catherine: Now Louis, you should...

Prince Louis: Absolutely not! **covers her mouth**

* pic.twitter.com/R4Qi19z7MX — Royally Blunt (@RoyallyBlunt) June 5, 2022

"Люди, придирающиеся к принцу Луи за то, что он энергичный малыш, должны внимательно присмотреться к себе. Нет, он не избалован. Он полон энергии и часами находился на одном и том же месте. Разве он должен быть как статуя?" – написала в Twitter Kayla Adams.

People picking on Prince Louis for being an energetic toddler need a hard look at themselves



No he doesn’t need sorting out or isn’t spoilt just for being a CHILD. He’s full of energy and has been in the same place for hours, is he meant to be a statue?#PlatinumJubileePageant pic.twitter.com/RmL4v8ilA0 — Kayla Adams (@KaylaAdams___) June 5, 2022