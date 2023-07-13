"Я получала пощечину за абсолютно невинную ситуацию". Соловий рассказала, как после страстного поцелуя с рокером ее ударил бойфренд

"Потому что доходило до того, что я получала пощечину за абсолютно невинную ситуацию, – рассказала Соловий. – Я пришла на вечеринку. Парень, с которым я пришла, был вроде бы в компании. Все было супер. И тут проходит какая-то съемка. Подходит ко мне один рок-музыкант и, когда я даю комментарий о его альбоме, целует меня просто в губы так долго и страстно. Мне тогда года 24 было. Я помню, что просто иду в толпу и пропадаю".
По словам артистки, после этого бойфренд обвинил ее в том, что она своим поведением дала повод этому артисту для страстного поцелуя в губы.
"Я начинаю доказывать, кричать и понимаю, что падаю на кровать от такой нормальной пощечины. Я ему это простила. Мы расстались не из-за его ревности, а потому что я встретила другого мужчину", – рассказала 30-летняя Соловий.
В этом же выпуске певица призналась, что была любовницей в отношениях со своим первым бойфрендом. По словам Соловий, на момент начала отношений она была восьмиклассницей, а сам роман длился около трех лет. Возраст своего бойфренда она не назвала.
Артистка также рассказала, что любит флиртовать и в ее нынешних отношениях также присутствует ревность.
Соловий не афиширует личную жизнь.
3 мая украинская певица Артиллерия тайком сняла и выложила в сеть ролик, в котором Соловий была запечатлена на прогулке с украинским поэтом Сергеем Жаданом. Пара держалась за руки. За неделю до этого, 24 апреля, Жадан подал на развод со своей второй женой Ириной Куницыной.
Соловий отказалась комментировать слухи о романе с Жаданом. Ранее Жадан снялся в клипе певицы, в котором они сыграли влюбленную пару.