"У меня такое поведение. Я люблю флиртовать". Соловий заявила, что в ее новых отношениях присутствует ревность

"Как бы меня это ни бесило, но я притягиваю к себе почему-то таких людей, – заявила Соловий. – У мужчин, которых я встречаю и которые говорят, что они лишены чувства ревности, – в той или иной мере оно у них рано или поздно проявляется".
По словам певицы, она любит флиртовать.
"У меня такое поведение. Я люблю флиртовать со всеми. Это часть моей жизни и моей профессии. Мне хочется всем нравиться", – добавила она.
В этом же выпуске певица призналась, что была любовницей в отношениях со своим первым бойфрендом. По словам Соловий, на момент начала отношений она была восьмиклассницей, а сам роман длился около трех лет. Возраст своего бойфренда она не назвала.
Соловий не афиширует личную жизнь.
3 мая украинская певица Артиллерия тайком сняла и выложила в сеть ролик, в котором Соловий была запечатлена на прогулке с украинским поэтом Сергеем Жаданом. Пара держалась за руки. За неделю до этого, 24 апреля, Жадан подал на развод со своей второй женой Ириной Куницыной.
Соловий отказалась комментировать слухи о романе с Жаданом. Ранее Жадан снялся в клипе певицы, в котором они сыграли влюбленную пару. В интервью, опубликованном 25 апреля на YouTube-канале "Украинской правды", Жадан рассказал, как именно снимался их поцелуй. "Это достаточно быстро снялось, потому что там хороший режиссер и мы с Кристиной понимали, как все должно быть в кадре. Это снимается очень легко, и не было в этом ничего сложного, – сказал он. – Если говорить серьезно, без намеков, шуток и сплетен в соцсети, это интересная работа. Мне интересно появляться в кадре".