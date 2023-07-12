"У меня такое поведение. Я люблю флиртовать". Соловий заявила, что в ее новых отношениях присутствует ревность

Соловий: У мужчин, которых я встречаю и которые говорят, что они лишены чувства ревности, – в той или иной мере оно у них рано или поздно проявляется Фото: Христина Соловій / Facebook

"Как бы меня это ни бесило, но я притягиваю к себе почему-то таких людей, – заявила Соловий. – У мужчин, которых я встречаю и которые говорят, что они лишены чувства ревности, – в той или иной мере оно у них рано или поздно проявляется".

По словам певицы, она любит флиртовать.

"У меня такое поведение. Я люблю флиртовать со всеми. Это часть моей жизни и моей профессии. Мне хочется всем нравиться", – добавила она.

В этом же выпуске певица призналась, что была любовницей в отношениях со своим первым бойфрендом. По словам Соловий, на момент начала отношений она была восьмиклассницей, а сам роман длился около трех лет. Возраст своего бойфренда она не назвала.