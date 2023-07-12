Соловий: Я была любовницей у своего первого парня. Я была такая, с которой можно было целоваться или еще что-то. Меня устраивало

Соловий: Я не могла ревновать его к девушке, потому что сама на это согласилась Фото: Христина Соловій / Facebook

"Я была любовницей у своего первого парня, с которым у меня были первые серьезные отношения. То есть у него была девушка, а я была такая малая восьмиклассница, с которой можно было поцеловаться или еще что-то. И меня это устраивало, потому что я была в него очень влюблена. И я не могла ревновать его к девушке, потому что сама на это согласилась", – призналась певица.

Артистка не уточнила, сколько лет было ее парню и его избраннице, но добавила, что соперница долгое время не знала о ее существовании.

"Когда она узнала, она не хотела с ним расстаться. Она пришла ко мне и говорит: "Если ты еще раз появляешься на горизонте, то я от него уйду". Она хотела со мной это порешать, но не вышло. Это все еще долго тянулось, года три или четыре", – резюмировала артистка.