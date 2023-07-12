Соловий: Я была любовницей у своего первого парня. Я была такая, с которой можно было целоваться или еще что-то. Меня устраивало

"Я была любовницей у своего первого парня, с которым у меня были первые серьезные отношения. То есть у него была девушка, а я была такая малая восьмиклассница, с которой можно было поцеловаться или еще что-то. И меня это устраивало, потому что я была в него очень влюблена. И я не могла ревновать его к девушке, потому что сама на это согласилась", – призналась певица.
Артистка не уточнила, сколько лет было ее парню и его избраннице, но добавила, что соперница долгое время не знала о ее существовании.
"Когда она узнала, она не хотела с ним расстаться. Она пришла ко мне и говорит: "Если ты еще раз появляешься на горизонте, то я от него уйду". Она хотела со мной это порешать, но не вышло. Это все еще долго тянулось, года три или четыре", – резюмировала артистка.
Соловий не афиширует личную жизнь.
3 мая украинская певица Артиллерия тайком сняла и выложила в сеть ролик, в котором Соловий была запечатлена на прогулке с украинским поэтом Сергеем Жаданом. Пара держалась за руки. За неделю до этого, 24 апреля, Жадан подал на развод со своей второй женой Ириной Куницыной.
Соловий отказалась комментировать слухи о романе с Жаданом. Ранее Жадан снялся в клипе певицы, в котором они сыграли влюбленную пару. В интервью, опубликованном 25 апреля на YouTube-канале "Украинской правды", Жадан рассказал, как именно снимался их поцелуй. "Это достаточно быстро снялось, потому что там хороший режиссер и мы с Кристиной понимали, как все должно быть в кадре. Это снимается очень легко, и не было в этом ничего сложного, – сказал он. – Если говорить серьезно, без намеков, шуток и сплетен в соцсети, это интересная работа. Мне интересно появляться в кадре".