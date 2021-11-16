"Я просто хочу быть твоей любовницей". Мадонна показала видео страстного поцелуя с мужчиной в постели

Мадонна: Я не хочу быть твоей мамой. Я не хочу быть твоей сестрой. Я просто хочу быть твоей любовницей Фото: madonna / Instagram

"Я не хочу быть твоей мамой. Я не хочу быть твоей сестрой. Я просто хочу быть твоей любовницей", – говорит певица на экране.

В подписи к ролику она указала, что испытывает ностальгию по музыкальным видеоклипам, "похожим на короткометражные фильмы", и по сочинению стихов.

"Об этом, моя дорогая, ходили легенды", – написал в комментариях bijouclochard.

"Ты по-прежнему можешь снимать такие замечательные и знаковые видео. Если Мадонна не может, никто не сможет", – прокомментировал gabrielhlucero.

"Сделай это опять", – попросил zepecaputo 63-летнюю певицу.

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