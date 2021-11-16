"Я просто хочу быть твоей любовницей". Мадонна показала видео страстного поцелуя с мужчиной в постели

"Я не хочу быть твоей мамой. Я не хочу быть твоей сестрой. Я просто хочу быть твоей любовницей", – говорит певица на экране.
В подписи к ролику она указала, что испытывает ностальгию по музыкальным видеоклипам, "похожим на короткометражные фильмы", и по сочинению стихов.
"Об этом, моя дорогая, ходили легенды", – написал в комментариях bijouclochard.
"Ты по-прежнему можешь снимать такие замечательные и знаковые видео. Если Мадонна не может, никто не сможет", – прокомментировал gabrielhlucero.
"Сделай это опять", – попросил zepecaputo 63-летнюю певицу.
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Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Певицу занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".