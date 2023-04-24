Jah Khalib после отмены концертов в стране-агрессоре РФ оправдался перед россиянами за поддержку украинцев. В сети отреагировали

Свое заявление он сделал после того, как были отменены его концерты в Москве и Санкт-Петербурге, запланированные на 23-е и 25 апреля соответственно.

Поводом для отмены стало его заявление в Instagram Stories, которое он сделал в конце февраля 2022 года, после полномасштабного российского вторжения в Украину.

На тот момент певец вместе с беременной женой прятался в бомбоубежище в Киеве. Jah Khalib тогда написал, что восхищается украинцами.

Скриншот: jahkhalib / Instagram



После отмены выступлений казахский рэпер заявил, что почти вся его команда – это россияне, как и большая часть слушателей.

"Моя Instagram Stories, вокруг которой возник этот информационный ажиотаж, была опубликована более года назад. Это благодарность простым людям из Украины, которые в трудную минуту, не думая о собственной безопасности, помогли эвакуировать меня и мою жену на восьмом месяце беременности из бомбоубежища и помогли добраться до Казахстана. Благодаря чему у меня родилась здоровая дочь, с которой мы уже год проживаем в Алматы. Почти вся моя команда – граждане России и проживают в России. Большая часть моих слушателей живет в России. Я всегда прилетаю в Россию с благими намерениями, с удовольствием даю концерты и выступаю на радио, что явно демонстрирует мое хорошее отношение к народам России", – оправдался артист.

"А почему вы были в Киеве? Случайно не потому, что ваша жена украинка? А в бомбоубежище были случайно не потому, что ракеты из той самой России летели? Вы выбрали славу и деньги", – отреагировали в сети.

"Благодаря этому посту вы потеряли тех "простых людей из Украины", которым выражали благодарность", написали украинцы.

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