Бульвар Шоубиз
 
24 апреля, 2023
 
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Jah Khalib после отмены концертов в стране-агрессоре РФ оправдался перед россиянами за поддержку украинцев. В сети отреагировали

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В 2019 году певец выпустил трек "Кохаю" с Джамалой
В 2019 году певец выпустил трек "Кохаю" с Джамалой
Фото: jahkhalib / Instagram

Казахский рэпер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) 19 апреля на своей странице в Instagram заявил, что хорошо относится к россиянам.

Свое заявление он сделал после того, как были отменены его концерты в Москве и Санкт-Петербурге, запланированные на 23-е и 25 апреля соответственно. 

Поводом для отмены стало его заявление в Instagram Stories, которое он сделал в конце февраля 2022 года, после полномасштабного российского вторжения в Украину. 

На тот момент певец вместе с беременной женой прятался в бомбоубежище в Киеве. Jah Khalib тогда написал, что восхищается украинцами. 

Скриншот: jahkhalib / Instagram
Скриншот: jahkhalib / Instagram

После отмены выступлений казахский рэпер заявил, что почти вся его команда – это россияне, как и большая часть слушателей. 

"Моя Instagram Stories, вокруг которой возник этот информационный ажиотаж, была опубликована более года назад. Это благодарность простым людям из Украины, которые в трудную минуту, не думая о собственной безопасности, помогли эвакуировать меня и мою жену на восьмом месяце беременности из бомбоубежища и помогли добраться до Казахстана. Благодаря чему у меня родилась здоровая дочь, с которой мы уже год проживаем в Алматы. Почти вся моя команда – граждане России и проживают в России. Большая часть моих слушателей живет в России. Я всегда прилетаю в Россию с благими намерениями, с удовольствием даю концерты и выступаю на радио, что явно демонстрирует мое хорошее отношение к народам России", – оправдался артист.

 почему вы были в Киеве? Случайно не потому, что ваша жена украинка? А в бомбоубежище были случайно не потому, что ракеты из той самой России летели? Вы выбрали славу и деньги", – отреагировали в сети.

"Благодаря этому посту вы потеряли тех "простых людей из Украины", которым выражали благодарность", написали украинцы.

Контекст:

Jah Khalib (настоящее имя – Бахтияр Мамедов) родился в 1993 году в Алматы (Казахстан) в семье азербайджанца и казашки. С детства увлекался рэпом. Учился в музыкальной школе по классу саксофона и в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы на факультете музыковедения и менеджмента (не окончил ее). 

Вначале работал в качестве битмейкера и саунд-продюсера со многими казахстанскими рэперами, а в 2014 году начал выпускать собственные треки, среди самых известных – "Лейла", "Медина", "Созвездие ангела", "Если че, я Баха", "Мамасита" и другие. Jah Khalib выпустил три сольных альбома: "Если че, я Баха" (2016), "E.G.O." (2018) и "Выход в свет" (2019). 

Jah Khalib после того, как покинул Украины, замалчивает российскую агрессию. 

До полномасштабной войны Jah Khalib выступал с концертами украинских городах. В 2019 году певец выпустил трек "Кохаю" с украинской певицей Джамалой. Он также записал совместную композицию "По льду" с замалчивающей войну украинской артисткой Maruv.

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона в 2020 году Jah Khalib говорил, что "Москва отняла у него здоровье и нервы".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Джамала, война России против Украины, Алматы, Jah Khalib, Maruv
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