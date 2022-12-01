"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети

"Киев, для гостей концерта я подготовила два музыкальных сюрприза! Мой концерт начнет очень талантливая девушка с невероятным тембром – Лилу 45", – написала она.

Дорофеева отметила, что для нее важно поддерживать новых исполнителей сейчас.

"А еще к нам присоединится мой… бывший – Позитив. Знаю, как вам нравится его появление во время моих выступлений", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)