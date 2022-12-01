"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети

"Киев, для гостей концерта я подготовила два музыкальных сюрприза! Мой концерт начнет очень талантливая девушка с невероятным тембром – Лилу 45", – написала она.
Дорофеева отметила, что для нее важно поддерживать новых исполнителей сейчас.
"А еще к нам присоединится мой… бывший – Позитив. Знаю, как вам нравится его появление во время моих выступлений", – написала она.
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Концерт Дорофеевой в Киеве состоится 2 декабря в зале Stereo Plaza, во Львове – 3 декабря, в Черновцах – 4 декабря.
Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и стекло" – выступала в дуэте с Позитивом.
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.