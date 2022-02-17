  "Как человек Костя Бочаров – не очень". Продюсер Витер рассказал о конфликте с Melovin после участия артиста в "Евровидении 2017"

"Есть конфликт с Костей Бочаровым, он же Melovin. Творчество Melovin меня вдохновляет и очень нравится, а как человек Костя Бочаров – не очень. Это [произошло] после "Евровидения" – я был одним из немногих, кто поддержал его тогда, и говорил, что бросать камни в своих – очень плохо. Но прошло буквально полгода, и Костя бросил камень в мой адрес", – заявил он.
Витер не стал называть причины конфликта с артистом.
Melovin родился в 1997 году в Одессе. В 2017-м певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".
В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия) и занял 17-е место.
В июле 2021 года, выступая на сцене фестиваля Atlas Weekend, Melovin совершил каминг-аут – заявил о своей бисексуальности, поцеловавшись сперва с женщиной, а потом с мужчиной. После этого он поднял флаг ЛГБТ. 3 августа артист признался, что впервые осознал свою сексуальную ориентацию в 2011 году – на тот момент ему было 13 лет. В феврале 2022 года певец сообщил, что состоит в отношениях с танцовщицей Лизой Русиной, с которой танцевал в паре на проект "Танцы со звездами" на "1+1".