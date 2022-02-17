  "Как человек Костя Бочаров – не очень". Продюсер Витер рассказал о конфликте с Melovin после участия артиста в "Евровидении 2017"

"Есть конфликт с Костей Бочаровым, он же Melovin. Творчество Melovin меня вдохновляет и очень нравится, а как человек Костя Бочаров – не очень. Это [произошло] после "Евровидения" – я был одним из немногих, кто поддержал его тогда, и говорил, что бросать камни в своих – очень плохо. Но прошло буквально полгода, и Костя бросил камень в мой адрес", – заявил он.

Витер не стал называть причины конфликта с артистом.

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Видео: ЖВЛ / YouTube