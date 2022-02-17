Бульвар Шоубиз
 
17 февраля, 2022
 
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"Как человек Костя Бочаров – не очень". Продюсер Витер рассказал о конфликте с Melovin после участия артиста в "Евровидении 2017"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Витер о Melovin: Костя бросил камень в мой адрес
Витер о Melovin: Костя бросил камень в мой адрес
Фото: Геннадий Витер / Facebook, melovin_official / Instagram

Украинский продюсер Геннадий Витер в передаче ЖВЛ, которая 17 февраля вышла на "1+1", рассказал, что находится в состоянии конфликта с украинским певцом Melovin.

"Есть конфликт с Костей Бочаровым, он же Melovin. Творчество Melovin меня вдохновляет и очень нравится, а как человек Костя Бочаров – не очень. Это [произошло] после "Евровидения" – я был одним из немногих, кто поддержал его тогда, и говорил, что бросать камни в своих – очень плохо. Но прошло буквально полгода, и Костя бросил камень в мой адрес", – заявил он.

Витер не стал называть причины конфликта с артистом. 

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Melovin  родился в 1997 году в Одессе. В 2017-м певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия) и занял 17-е место.

В июле 2021 года, выступая на сцене фестиваля Atlas Weekend, Melovin совершил каминг-аут – заявил о своей бисексуальности, поцеловавшись сперва с женщиной, а потом с мужчиной. После этого он поднял флаг ЛГБТ. 3 августа артист признался, что впервые осознал свою сексуальную ориентацию в 2011 году – на тот момент ему было 13 лет. В феврале 2022 года певец сообщил, что состоит в отношениях с танцовщицей Лизой Русиной, с которой танцевал в паре на проект "Танцы со звездами" на "1+1".

Теги: Евровидение, музыка, скандал, конфликт, Melovin, Геннадий Витер, продюсер
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