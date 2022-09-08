"Как это красиво". Тина Кароль снялась в Японии для украинского Vogue. Фото

Артистка выбрала для съемки наряды от украинского бренда Leleka, сменив несколько образов. Певица прибыла в Японию в конце августа. Там у нее состоялась премьера мини-альбома Leleka в поддержку новой коллекции одноименного украинского бренда.

"Как это красиво", – оценили снимки поклонники артистки.

Контекст:

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

В августе артистка вернулась в Украину. Она приняла участие в концерте, посвященном Дню Независимости Украины, а также выступила для украинских защитников.