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09 сентября, 2022
 
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"Как это красиво". Тина Кароль снялась в Японии для украинского Vogue. Фото

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Тина Кароль прибыла в Японию в конце августа
Тина Кароль прибыла в Японию в конце августа
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль в Японии снялась для обложки украинского журнала Vogue. Соответствующие фото она опубликовала 8 сентября.

Артистка выбрала для съемки наряды от украинского бренда Leleka, сменив несколько образов. Певица прибыла в Японию в конце августа. Там у нее состоялась премьера мини-альбома Leleka в поддержку новой коллекции одноименного украинского бренда.

"Как это красиво", – оценили снимки поклонники артистки.

Контекст:

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

В августе артистка вернулась в Украину. Она приняла участие в концерте, посвященном Дню Независимости Украины, а также выступила для украинских защитников.

Теги: Япония, Тина Кароль, Vogue, мода и красота
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