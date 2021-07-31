"Как можно так застрять в 90-х?", "Пеньюар, а не пляжная одежда". В сети обсуждают новые фото Волочковой в бикини

На снимке балерина в желтом бикини и прозрачной пляжной накидке позирует у пальмы.

"Как можно так застрять в 90-х? Женщина, выбирайтесь", – прокомментировала irisha_oley_.

"Шлепанцы – это ужас", – добавила maryna_odessa.

"Ну это же пеньюар, а не пляжная одежда", – отметила krasota_51_51.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В последнее время снимки певицы вызывали осуждение у ее подписчиков.