Как преодолеть стресс во время войны: продолжаются бесплатные групповые консультации мобильных бригад психологов Фонда Рината Ахметова в областях Украины

Бригады психологической помощи от Фонда Рината Ахметова более трех месяцев курсируют по Украине. За период их работы групповые психологические консультации по теме "Как преодолеть стресс во время войны" получили более 2,3 тыс. человек в Запорожской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Психологи Фонда Леся Залановская и Янина Астафьева помогают жителям Украины, пострадавшим от войны, стабилизировать психологическое состояние и снова поверить в будущее. За консультациями в основном обращаются переселенцы, однако приходят и местные жители.

"Проект направлен на то, чтобы помочь преодолеть стресс, встроить его в свою жизнь. надеяться и идти дальше", – объяснила Астафьева.

Как отметили авторы проекта, с помощью психологов люди могут выплеснуть боль и напряжение, преодолеть первый шок и шаг за шагом учиться жить дальше. Большое значение имеет возможность живого контакта и работы в группах, ведь люди могут пообщаться и разделить свои переживания.

Одна из наших задач – повышение индивидуальной стрессоустойчивости людей.

"В ходе консультации видно, как меняется состояние людей, как после начального напряженного состояния им становится легче в конце", – отметила Залановская.

Для того чтобы бесплатная групповая психологическая консультация на тему "Как преодолеть стресс во время войны" состоялась, нужно позвонить на горячую линию Фонда Рината Ахметова и договориться о времени и дате; пригласить 15 или более слушателей и найти помещение для консультации.