Бульвар Шоубиз
 
16 марта, 2023
 
Новости

Как приготовить вкусные ватрушки с сочной творожной начинкой. Простой рецепт от украинского кулинарного эксперта

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Выпекать ватрушки с творожной начинкой необходимо 30 минут при температуре 170 &deg;С
Выпекать ватрушки с творожной начинкой необходимо 30 минут при температуре 170 °С
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит 15 марта на своем канале в YouTube разместила видео, на котором показала, как приготовить ватрушки с творожной начинкой.

"Воздушное тесто и сочная начинка! Все мои родные обожают эти ватрушки! Потому что это невероятно вкусно! А я люблю их готовить, потому что просто и всегда удачно! Кроме того, получается достаточно много, хватит на большую семью", – анонсировала десерт блогер.

Для приготовления опары смешиваем 300 г теплого молока, 15 г прессованных дрожжей, 6 ст. л. муки и 1 ст. л. сахара. Должно получиться жидкое тесто, как на блины. Опару оставляем в теплом месте на 40 минут, накрыв емкость полотенцем.

Добавляем в опару 50 г растопленного масла, одно яйцо, 100 г сахара и перемешиваем. Всыпаем поэтапно 450 г просеянной муки и замешиваем тесто. Вымешивать необходимо в течение 15 минут.  Готовое тесто оставляем в теплом месте на два часа.

Для приготовления начинки понадобится 500 г домашнего творога. Добавляем в него 100 г сахара, один пакет ванильного сахара, один белок и 300 г манки и тщательно перемешиваем. 

Из поднявшегося теста формируем шарики диаметром 5 см и выкладываем их на застеленную пергаментом форму на достаточном расстоянии друг от друга. Оставляем их на 15 минут, чтобы приподнялись.

С помощью стакана формируем серединку у ватрушек, надавливая дном на тесто и создавая при этом небольшое углубление. В эти углубления выкладываем творожную начинку. Смазываем поверхность ватрушек взбитым желтком и отправляем в духовку.

Выпекать булочки необходимо 30 минут при температуре 170 °С.

ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: молоко, сахар, кулинария, десерт, рецепт, рецепты, творог
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает"
  Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает"
Дмитрий ГОРДОН
  Яценюк: Путин заявил, что Россия может распасться. Условно, Ямал помашет им копытом и скажет: все нефтегазовые месторождения – наши. Якуты так же, Татарстан
  Яценюк: Путин заявил, что Россия может распасться. Условно, Ямал помашет им копытом и скажет: все нефтегазовые месторождения – наши. Якуты так же, Татарстан
Дмитрий ГОРДОН
  Зибров: У нас родственники в Севастополе. Звонили: "Если у вас тяжелая обстановочка, мы готовы вас принять. У вас захватили власть фашисты". Послал. После этого мы больше не общались
  Зибров: У нас родственники в Севастополе. Звонили: "Если у вас тяжелая обстановочка, мы готовы вас принять. У вас захватили власть фашисты". Послал. После этого мы больше не общались
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украина впервые победила в конкурсе национальных костюмов на "Мисс Вселенная"
Украина впервые победила в конкурсе национальных костюмов на "Мисс Вселенная"
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить вкусные ватрушки с сочной творожной начинкой. Простой рецепт от украинского кулинарного эксперта
  Как приготовить вкусные ватрушки с сочной творожной начинкой. Простой рецепт от украинского кулинарного эксперта
Галина ГРИШИНА
Синдром сухого глаза. Врачи назвали основные причины возникновения и способы профилактики
Синдром сухого глаза. Врачи назвали основные причины возникновения и способы профилактики
Галина ГРИШИНА
"Ох, ну, это же любовь". Мишина показала себя в тренажерном зале среди штанг и мужчин
"Ох, ну, это же любовь". Мишина показала себя в тренажерном зале среди штанг и мужчин
Морпех Дианов задонатил 400 тыс. грн в фонд "Детство без войны", послом которого является Полякова
Морпех Дианов задонатил 400 тыс. грн в фонд "Детство без войны", послом которого является Полякова
Галина ГРИШИНА
  Некоглай: Я буду премьер-министром Молдовы
  Некоглай: Я буду премьер-министром Молдовы
Дмитрий ГОРДОН
"Люди исчезают понимаете?!" Сумская призналась, что ее дочь в РФ поддерживает Украину, но "делает все, чтобы дети были в безопасности"
"Люди исчезают – понимаете?!" Сумская призналась, что ее дочь в РФ поддерживает Украину, но "делает все, чтобы дети были в безопасности"
Галина ГРИШИНА
Как изменилась Дорофеева за три года после распада группы "Время и Стекло". Фото до и после
Как изменилась Дорофеева за три года после распада группы "Время и Стекло". Фото до и после
Галина ГРИШИНА
В сети показали, как жена принца Уильяма Кэтрин выглядит в образе блондинки. Фото
В сети показали, как жена принца Уильяма Кэтрин выглядит в образе блондинки. Фото
Галина ГРИШИНА
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко
Галина ГРИШИНА
Тарантино готовится к съемкам своего последнего фильма – СМИ
Тарантино готовится к съемкам своего последнего фильма – СМИ
Галина ГРИШИНА
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Клопотенко приготовит украинский ужин в Лондоне для семьи, которая сделает самый большой взнос в поддержку Украины
Клопотенко приготовит украинский ужин в Лондоне для семьи, которая сделает самый большой взнос в поддержку Украины
Галина ГРИШИНА
Ивангай потроллил Гордона после выхода интервью с Некоглаем. Видео стало вирусным в TikTok
Ивангай потроллил Гордона после выхода интервью с Некоглаем. Видео стало вирусным в TikTok
Галина ГРИШИНА
"Максимальный цинизм". В сети возмутились зажигалкой с изображением украинского воина, расстрелянного за слова "Слава Украине!"
"Максимальный цинизм". В сети возмутились зажигалкой с изображением украинского воина, расстрелянного за слова "Слава Украине!"
Галина ГРИШИНА
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 