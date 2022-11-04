Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев

"Спасибо за наше настоящее и великое будущее", – говорится в подписи к фото.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

52-летний Уржумцев – муж 40-летней украинской певицы и дизайнера Надежды Мейхер. Они поженились в 2014 году.

Офис компании Melon Fashion Group расположен в Санкт-Петербурге. Компания развивает бренды Zarina, Love Republic, Befree и Sela.

Мейхер в Украине развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher, а также устраивает модные показы в Германии. Отношения с мужем, который живет и работает в РФ, а также его позицию относительно российской агрессии против Украины Мейхер не комментирует.

Летом 2022 года Уржумцев, комментируя нападение РФ на Украину, заявил, что "к осени его магазины в РФ, торгующие одеждой, будут заполнены товаром и "все будет нормально".