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05 ноября, 2022
 
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Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев

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Мейхер не комментирует позицию своего мужа, который замалчивает войну РФ против Украины
Мейхер не комментирует позицию своего мужа, который замалчивает войну РФ против Украины
Скриншот: Звездные пары☆Famous couples / YouTube

1 ноября на странице российской компании Melon Fashion Group в Instagram опубликовано в том числе фото, на котором запечатлен гендиректор предприятия Михаил Уржумцев. Он позирует рядом с президентом этой компании с микрофоном в руках.

"Спасибо за наше настоящее и великое будущее",  говорится в подписи к фото.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

52-летний Уржумцев – муж 40-летней украинской певицы и дизайнера Надежды Мейхер. Они поженились в 2014 году.

Офис компании Melon Fashion Group расположен в Санкт-Петербурге. Компания развивает бренды Zarina, Love Republic, Befree и Sela. 

Мейхер в Украине развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher, а также устраивает модные показы в Германии. Отношения с мужем, который живет и работает в РФ, а также его позицию относительно российской агрессии против Украины Мейхер не комментирует.

Летом 2022 года Уржумцев, комментируя нападение РФ на Украину, заявил, что "к осени его магазины в РФ, торгующие одеждой, будут заполнены товаром и "все будет нормально".

Теги: война, война России против Украины, Надежда Мейхер, муж
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Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
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