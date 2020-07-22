"Как школьница на каникулах". Племянница Ротару позировала на улицах Киева с оголенным животом

Украинская певица Sonya Kay, которая приходится народной артистке Украины Софии Ротару племянницей, разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена в обтягивающих джинсах и коротком топе, обнажающим живот.
"Яркое солнце и яркие краски домов наполняют меня хорошим настроением на весь день", – призналась певица.
"Словно школьница на каникулах", – отреагировали на фото певицы ее фолловеры.
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Як же гарно на Подолі літом! Яскраве сонце та яскраві фарби будинків насичують мене чудовим настроєм на цілии * день! А якии * настріи * у тебе сьогодні? #сонякеи * #sonyakay#love#music#ukraine#top#trendy#fashion#rec#style#architecture#follow#dreams#girl#beautiful#summer#place#ukrainiangirl#lifestyle#happy#kyiv#sweet#kyivgram#kyivcity#kyivblog
Настоящее имя Sonya Kay – София Хлябыч. Она дочь сестры украинской певицы Софии Ротару Лидии. Дебютными песнями исполнительницы стали песни "Дождь" и "Белый снег".
7 июня 2020 года певица вышла замуж за 27-летнего хоккеиста Олега Петрова. В конце июня певица завила, что временно покидает сцену.