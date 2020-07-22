"Как школьница на каникулах". Племянница Ротару позировала на улицах Киева с оголенным животом

Племянница народной артистки Украины Софии Ротару певица Sonya Kay поделилась в сети снимками, сделанными во время прогулки по Киеву.

Месяц назад певица заявила, что покидает сцену Фото:sonyakayofficial / Instagram

Украинская певица Sonya Kay, которая приходится народной артистке Украины Софии Ротару племянницей, разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена в обтягивающих джинсах и коротком топе, обнажающим живот.

"Яркое солнце и яркие краски домов наполняют меня хорошим настроением на весь день", – призналась певица.

"Словно школьница на каникулах", – отреагировали на фото певицы ее фолловеры.

Настоящее имя Sonya Kay – София Хлябыч. Она дочь сестры украинской певицы Софии Ротару Лидии. Дебютными песнями исполнительницы стали песни "Дождь" и "Белый снег".

7 июня 2020 года певица вышла замуж за 27-летнего хоккеиста Олега Петрова. В конце июня певица завила, что временно покидает сцену.