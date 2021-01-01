Как выглядят невестка и внуки Чапкиса? Сын народного артиста Украины обнародовал семейные фото

Проживающий в США сын 90-летнего народного артиста Украины, хореографа Григория Чапкиса Грег Чапкис 1 января опубликовал в Instagram семейные фото, на которых запечатлен вместе с женой Эмбер Чапкис и двумя сыновьями.
Семья позирует в кадре, сидя на диване в обнимку друг с другом.
"Счастливого нового года от семьи Чапкисов", – подписал публикацию Грег Чапкис.
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Грег Чапкис (1979) – младший сын Григория Чапкиса. Вместе с семьей он проживает в США, где основал собственную школу танца Chapkis Dance.
Вместе с женой воспитывает двоих сыновей – Николя и Максима. В начале декабря 2020 года Грег Чапкис приезжал в Украину, чтобы встретиться с отцом.