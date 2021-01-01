Как выглядят невестка и внуки Чапкиса? Сын народного артиста Украины обнародовал семейные фото

Проживающий в США сын 90-летнего народного артиста Украины Григория Чапкиса Грег Чапкис вместе с женой Эмбер воспитывает двоих сыновей.

Сын и внуки Чапкиса проживают в США Фото: Григорий Николаевич Чапкис / Facebook

Проживающий в США сын 90-летнего народного артиста Украины, хореографа Григория Чапкиса Грег Чапкис 1 января опубликовал в Instagram семейные фото, на которых запечатлен вместе с женой Эмбер Чапкис и двумя сыновьями.

Семья позирует в кадре, сидя на диване в обнимку друг с другом.

"Счастливого нового года от семьи Чапкисов", – подписал публикацию Грег Чапкис.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Greg Chapkis (@gregchapkis)

Грег Чапкис (1979) – младший сын Григория Чапкиса. Вместе с семьей он проживает в США, где основал собственную школу танца Chapkis Dance.

Вместе с женой воспитывает двоих сыновей – Николя и Максима. В начале декабря 2020 года Грег Чапкис приезжал в Украину, чтобы встретиться с отцом.