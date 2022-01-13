  "Какой вид шикарный из окна". Билык впервые показала свою одесскую квартиру. Видео

Билык подчеркнула, что впервые показывает квартиру журналистам. Певица призналась, что наблюдает за отдыхающими на пляже или палубах проплывающих кораблей в телескоп.
"Иногда можно рассмотреть, кто в каком купальнике", – пошутила она.
"Какой вид шикарный из окна", – прокомментировали ролик зрители.
Ирина Билык родилась в 1970 году в Киеве. Окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов, последний из них "Без грима" вышел в 2017 году.
В 1996 году Билык была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки, а в 2020-м – ордена княгини Ольги ІІІ степени.
Осенью 2021 года певица призналась, что прописана в Одессе.