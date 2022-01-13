  "Какой вид шикарный из окна". Билык впервые показала свою одесскую квартиру. Видео

Билык подчеркнула, что впервые показывает квартиру журналистам. Певица призналась, что наблюдает за отдыхающими на пляже или палубах проплывающих кораблей в телескоп.

"Иногда можно рассмотреть, кто в каком купальнике", – пошутила она.

"Какой вид шикарный из окна", – прокомментировали ролик зрители.

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Видео: Телеканал СТБ / YouTube