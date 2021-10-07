"Катя, все будет хорошо", "Все зависит от вас". Осадчая поделилась материнскими переживаниями

"Братья. Иван и Даниил. Так хочется, чтобы они выросли близкими друзьями", – подписала фото Осадчая.

"Катя, все будет хорошо", – поддержали ведущую ее поклонники.

"Все зависит от вас. Ваши отношения с мужем и детьми и будут той базой, на которой в дальнейшем построятся отношения у ваших взрослых детей", – прокомментировали публикацию Осадчей фолловеры.

"Так и будет! Детки, растущие в любви", – заверила Осадчую жена украинского певца Monatik Ирина Монатик.

View this post on Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)