"Катя, все будет хорошо", "Все зависит от вас". Осадчая поделилась материнскими переживаниями

"Братья. Иван и Даниил. Так хочется, чтобы они выросли близкими друзьями", – подписала фото Осадчая.
"Катя, все будет хорошо", – поддержали ведущую ее поклонники.
"Все зависит от вас. Ваши отношения с мужем и детьми и будут той базой, на которой в дальнейшем построятся отношения у ваших взрослых детей", – прокомментировали публикацию Осадчей фолловеры.
"Так и будет! Детки, растущие в любви", – заверила Осадчую жена украинского певца Monatik Ирина Монатик.
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Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на канале "1+1".
Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).