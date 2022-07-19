Бульвар Шоубиз
 
19 июля, 2022
 
Новости

"Каждый вечер планета дружно ненавидит Рашку". Мозговая показала, как в мире воспринимают войну РФ против Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мозговая: Правда...
Мозговая: Правда...
Фото: Олена Мозгова / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая на своей странице в Facebook 18 июля обнародовала картинку, на которой война в Украине показана как реалити-шоу, за которым наблюдает весь мир.

"Правда..." – написала она.

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/pfbid0TBz9GfFwQ4FaBp8ytx7nBeVA4PktDCVrgCp56KqSriuk265gSkpCqJ3JLir2FmiWl

"Ужас сегодняшнего дня", – прокомментировала подписчица Ольга Прохорова.

"Зрители – весь мир. Каждый вечер планета дружно ненавидит Рашку", – написала Светлана Черная.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она занимается волонтерской деятельностью, готовит еду для защитников Украины. Продюсер также просила людей, которые уехали за границу, не донимать просьбами бежать тех, кто принял решение остаться.

Теги: Россия, Украина, война, украинцы, картина, война России против Украины, Алена Мозговая, реалити-шоу, продюсер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Мифы, украденные 400 лет истории и деньги Россотрудничества. Памятник Екатерине II в Одессе предлагают снести, но насколько это возможно?
  Мифы, украденные 400 лет истории и деньги Россотрудничества. Памятник Екатерине II в Одессе предлагают снести, но насколько это возможно?
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден
  Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден
Дмитрий ГОРДОН
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Каждый вечер планета дружно ненавидит Рашку". Мозговая показала, как в мире воспринимают войну РФ против Украины
"Каждый вечер планета дружно ненавидит Рашку". Мозговая показала, как в мире воспринимают войну РФ против Украины
"Серийный обманщик". Ратаковски разводится с мужем из-за его измен – СМИ
"Серийный обманщик". Ратаковски разводится с мужем из-за его измен – СМИ
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым
49-летняя Клум показала свое ночное свидание с 32-летним мужем и снялась в микроплавках
49-летняя Клум показала свое ночное свидание с 32-летним мужем и снялась в микроплавках
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал
"Люблю это существо". Жена Кличко перед камерой зацеловала своего кота
"Люблю это существо". Жена Кличко перед камерой зацеловала своего кота
  "Я прямо с порога превентивно трусы приспустил". Великий сравнил военную стратегию РФ с интимной жизнью Гиркина
  "Я прямо с порога превентивно трусы приспустил". Великий сравнил военную стратегию РФ с интимной жизнью Гиркина
В Азербайджане на свадьбе жених с невестой спели "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины. Видео
В Азербайджане на свадьбе жених с невестой спели "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины. Видео
"Любимый, главное, что мы вместе!" Сумская поздравила мужа с днем рождения
"Любимый, главное, что мы вместе!" Сумская поздравила мужа с днем рождения
"Их притесняют". Dantes рассказал о митинге россиян из-за концерта украинских исполнителей в Израиле
"Их притесняют". Dantes рассказал о митинге россиян из-за концерта украинских исполнителей в Израиле
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка
"Какие они сочные и вкусные получаются!" Фаршированный перец от актрисы Саливанчук. Рецепт
"Какие они сочные и вкусные получаются!" Фаршированный перец от актрисы Саливанчук. Рецепт
Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Удается ли заниматься творчеством? Я не работаю. В голове "Азовсталь", важно держать фокус на этой теме
Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Удается ли заниматься творчеством? Я не работаю. В голове "Азовсталь", важно держать фокус на этой теме
"Рапунцель". Кардашян с волосами до ягодиц снялась в облегающем комбинезоне, сливающемся с тоном ее кожи
"Рапунцель". Кардашян с волосами до ягодиц снялась в облегающем комбинезоне, сливающемся с тоном ее кожи
"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ
"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ
"Все буде добре, Оля". Полякова анонсировала релиз нового трека на украинском языке. Видео
"Все буде добре, Оля". Полякова анонсировала релиз нового трека на украинском языке. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 