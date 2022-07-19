"Каждый вечер планета дружно ненавидит Рашку". Мозговая показала, как в мире воспринимают войну РФ против Украины

"Правда..." – написала она.
"Ужас сегодняшнего дня", – прокомментировала подписчица Ольга Прохорова.
"Зрители – весь мир. Каждый вечер планета дружно ненавидит Рашку", – написала Светлана Черная.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она занимается волонтерской деятельностью, готовит еду для защитников Украины. Продюсер также просила людей, которые уехали за границу, не донимать просьбами бежать тех, кто принял решение остаться.