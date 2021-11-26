"Клоун №2 после мамы", "Красная шапочка", "Надувная кукла". Королева показала образ в зимней одежде

Вместо подписи к публикации 48-летняя Королева поставила хештеги "пятница" и "ноябрь".

В комментариях под фото подписчики оставляли не только комплименты, но и критические замечания.

"Красная шапочка, классная девочка. Прикольно", – написала ninoko15.

"Клоун №2 после мамы. К чему Photoshop? Что, мы не знаем, какая вы и как вы выглядите?" – спросила larisa.rutkovskaia.

"Надувная кукла! Ужас! Друг перед другом соревнуются. Это кошмар, что творится! Инкубаторы!" – прокомментировала l.n.b.19.

"Красопеточка", – отметила olesiat99.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)