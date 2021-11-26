"Клоун №2 после мамы", "Красная шапочка", "Надувная кукла". Королева показала образ в зимней одежде

Вместо подписи к публикации 48-летняя Королева поставила хештеги "пятница" и "ноябрь".
В комментариях под фото подписчики оставляли не только комплименты, но и критические замечания.
"Красная шапочка, классная девочка. Прикольно", – написала ninoko15.
"Клоун №2 после мамы. К чему Photoshop? Что, мы не знаем, какая вы и как вы выглядите?" – спросила larisa.rutkovskaia.
"Надувная кукла! Ужас! Друг перед другом соревнуются. Это кошмар, что творится! Инкубаторы!" – прокомментировала l.n.b.19.
"Красопеточка", – отметила olesiat99.
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Наташа Королева (настоящая фамилия Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. В 1989 году певица переехала в Москву и начала сотрудничать с композитором Игорем Николаевым. В 1992-м они поженились, а в 2001-м – расстались.
С 2001 года Королева начала жить с российским стриптизером Тарзаном (Сергеем Глушко). Официально они оформили отношения в августе 2003 года. За год до этого у пары родился сын Архип, сейчас ему 19 лет.
15 сентября 2020 года Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". В интервью российской телеведущей Ксении Собчак Королева заявила, что супруг совершил ошибку, пригласив девушек к себе домой, и подчеркнула, что простила измену.